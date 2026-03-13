中東戰火持續之際 中國宣布將升級北斗衛星導航系統

中東戰火持續之際，中國今天宣布，將於近期實施在軌升級北斗衛星導航系統，預計此舉將進一步提升北斗衛星訊號與定位的精度與穩定度。伊朗據報已改用北斗系統。

中國衛星導航系統管理辦公室13日通報，為提供更加優質服務，北斗衛星導航系統將於近期實施在軌升級，對部分衛星的工作狀態進行優化調整。

通報稱，升級期間，將持續加強對系統在軌衛星的聯調聯試、服務性能的監測維護，「全力確保用戶體驗」。這也意味著中方在升級期間力保服務不中斷。

中國衛星導航系統管理辦公室表示，北斗衛星導航系統目前在軌運行衛星數量已達50顆，空間訊號精度優於2公尺，全球定位精度優於10公尺，測速精度優於0.2公尺/秒，定時誤差小於20奈秒。透過精密單點定位服務訊號，可實現定位水準精度優於0.3公尺、垂直精度優於0.6公尺。

公開資料顯示，截至目前，北斗系統已服務全球140多個國家和地區，涵蓋200多個國家和地區的使用者。

目前運行的北斗3號系統於2020年7月31日開通，並於2022年實施一次在軌軟體升級。央視新聞當時報導稱，此舉讓北斗系統進一步減少偶發故障，實現技術升級，提升衛星在軌穩定運行性能和異常處置能力。

中國國務院新聞辦公室2022年11月4日發布「新時代的中國北斗」白皮書，在「按需更新在軌衛星軟體」提到，動態優化星地處理模型和演算法，持續加強星間星地一體化網路運行能力，不斷提升空間訊號精度與品質，實現服務性能穩中有升。

陸媒環球時報此前報導稱，去年6月為期12天的伊朗、以色列衝突期間，伊朗以及相關水域多次出現GPS訊號中斷的情況，暴露出伊朗依賴美國控制的基礎設施的弱點。

報導提到，伊朗通信和資訊技術部副部長奇特薩茲（Ehsan Chitsaz）去年7月接受伊媒採訪時也曾證實，伊朗正尋求GPS的替代選擇。他說，「比如中國的北斗系統，這已在與中國正在進行的接觸中提出」。

中國迄今未公開證實向任何國家開放北斗系統的軍事應用。

前法國對外安全總局（DGSE）情報課長朱列（Alain Juillet）本週在法國時事評論播客節目LaMatinale Tocsin表示，從去年6月與以色列打過12天戰爭後，伊朗的飛彈打擊精準度明顯提高，很可能是已獲得中國北斗衛星導航系統的權限。