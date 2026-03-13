沈有忠：中共恐藉「兩黨」領導人會晤 塑造「台灣問題內政化」

陸委會副主委沈有忠13日在一場座談會上表示，今年適逢我「九合一」選舉，研判中共將如往常「介選」，並指中共可能藉由與我在野黨舉辦「兩黨領導人會晤」等，向國際展現兩岸有共同推動「統一」之共識，塑造「台灣問題內政化」假象。

據陸委會新聞稿，沈有忠13日出席東海大學中國大陸暨區域發展研究中心主辦的「2026中共全國兩會對台政策之意涵與影響」座談會，他在會上提醒中共對台的「兩促兩反」，即「促統、促融合」、「反獨、反介入」，將進入混和與具體作為的階段，並做出上述表示。

沈有忠指出，大陸這次「兩會」通過的「民族團結進步促進法」，內容相當空泛，不排除作為將「促統」從口號轉化為具體行動的法律基礎，對台灣民眾課以「促進統一」的義務，未來恐怕連對「統一」沉默不表態也會被羅織入罪。

沈有忠說，中共2024年通過「懲獨22條」，將「反獨、反介入」法制化，而「民族團結進步促進法」則有進一步將「促統」法制化的解讀空間，甚至結合「反獨」，透過不明確的法律概念，懲戒其所謂違反「民族團結」者，範圍延伸至境外，未來恐藉該法要求各方明確表態「支持統一」。

沈有忠說，中共正將其「反獨、反介入」及「促統、促融合」從口號轉化為具體作為，以更嚴密的法律框架對台施壓。研判未來「跨境鎮壓」力度只會加大。

沈有忠指出，今年適逢我「九合一」選舉，研判中共將如往常「介選」，並加大統戰與融合力度，如舉辦紀念孫中山先生誕辰160周年，廣邀台灣政黨、人士參與，操作「民族團結」、「反對分裂」議題。

沈有忠又指，中共亦可能藉由與我在野黨與特定人士互動、舉辦兩黨領導人會晤等，向國際社會展現「促融」成果，以及兩岸有共同推動「統一」之共識，塑造「台灣問題內政化」之假象，甚至在「一中框架」下進行所謂的「民主協商」，國人與陸方交流應審慎評估潛在風險，避免成為統戰樣板，共同維護我國家主權及民主憲政秩序。