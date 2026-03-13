快訊

船駛出荷莫茲海峽…國際油價走跌 台指期上半場由黑翻紅

台中驚傳情殺！男持刀砍女友倒血泊 傷及要害送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

沈有忠：中共恐藉「兩黨」領導人會晤 塑造「台灣問題內政化」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
陸委會副主委沈有忠13日出席東海大學中國大陸暨區域發展研究中心主辦的「2026中共全國兩會對台政策之意涵與影響」座談會。（陸委會提供）
陸委會副主委沈有忠13日出席東海大學中國大陸暨區域發展研究中心主辦的「2026中共全國兩會對台政策之意涵與影響」座談會。（陸委會提供）

陸委會副主委沈有忠13日在一場座談會上表示，今年適逢我「九合一」選舉，研判中共將如往常「介選」，並指中共可能藉由與我在野黨舉辦「兩黨領導人會晤」等，向國際展現兩岸有共同推動「統一」之共識，塑造「台灣問題內政化」假象。

據陸委會新聞稿，沈有忠13日出席東海大學中國大陸暨區域發展研究中心主辦的「2026中共全國兩會對台政策之意涵與影響」座談會，他在會上提醒中共對台的「兩促兩反」，即「促統、促融合」、「反獨、反介入」，將進入混和與具體作為的階段，並做出上述表示。

沈有忠指出，大陸這次「兩會」通過的「民族團結進步促進法」，內容相當空泛，不排除作為將「促統」從口號轉化為具體行動的法律基礎，對台灣民眾課以「促進統一」的義務，未來恐怕連對「統一」沉默不表態也會被羅織入罪。

沈有忠說，中共2024年通過「懲獨22條」，將「反獨、反介入」法制化，而「民族團結進步促進法」則有進一步將「促統」法制化的解讀空間，甚至結合「反獨」，透過不明確的法律概念，懲戒其所謂違反「民族團結」者，範圍延伸至境外，未來恐藉該法要求各方明確表態「支持統一」。

沈有忠說，中共正將其「反獨、反介入」及「促統、促融合」從口號轉化為具體作為，以更嚴密的法律框架對台施壓。研判未來「跨境鎮壓」力度只會加大。

沈有忠指出，今年適逢我「九合一」選舉，研判中共將如往常「介選」，並加大統戰與融合力度，如舉辦紀念孫中山先生誕辰160周年，廣邀台灣政黨、人士參與，操作「民族團結」、「反對分裂」議題。

沈有忠又指，中共亦可能藉由與我在野黨與特定人士互動、舉辦兩黨領導人會晤等，向國際社會展現「促融」成果，以及兩岸有共同推動「統一」之共識，塑造「台灣問題內政化」之假象，甚至在「一中框架」下進行所謂的「民主協商」，國人與陸方交流應審慎評估潛在風險，避免成為統戰樣板，共同維護我國家主權及民主憲政秩序。

孫中山 台灣問題 陸委會

延伸閱讀

兩會後對台政策 沈有忠：促統反獨法制化

人大通過「民族團結促進法」 陸委會：恐以法律壓制不同歷史詮釋

中共將過民族團結法 陸委會：不該用在兩岸

陸辦孫中山160年誕辰 傳達反獨促統

相關新聞

外媒披露川普或在訪北京後批准史上最大規模對台軍售 陸外交部回應了

路透引述知情人士報導，美國已備妥總規模約140億美元對台軍售案，將成為迄今對台最大軍售，美國總統川普可能在本月底訪問完中國大陸後簽署。對此，大陸外交部13日重申，中方堅決反對美國對台軍售，美方應以實際行動維護中美關係穩定發展，以及台海和平穩定。

王毅、王小洪、董軍都出席 中越首次「3＋3」戰略對話將在越南召開

大陸外交部13日宣布，中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議將在越南召開，大陸外交、國防與公安部長都將赴越南出席會議。中越「3+3」對話機制於2024年12月召開首次會議，並在去年大陸國家主席習近平訪問越南期間，明確為部長級會議，以深化政治安全合作。

願釋放黎智英換美取消涉港制裁？ 陸外交部：黎應受法律嚴懲

現年78歲的壹傳媒創辦人黎智英涉犯港版國安法，上月被判有期徒刑20年，已決定不提上訴，外界關注政治解決的可能性。大陸外交部13日表示，黎智英是一系列重大反中亂港事件的主要策劃者和參與者，理應受到法律的嚴懲，並重申堅決反對美方就涉港問題對相關機構、人員實施的制裁。

沈有忠：中共恐藉「兩黨」領導人會晤 塑造「台灣問題內政化」

陸委會副主委沈有忠13日在一場座談會上表示，今年適逢我「九合一」選舉，研判中共將如往常「介選」，並指中共可能藉由與我在野黨舉辦「兩黨領導人會晤」等，向國際展現兩岸有共同推動「統一」之共識，塑造「台灣問題內政化」假象。

兩會後對台政策 沈有忠：促統反獨法制化

中共兩會近日召開並通過「民族團結進步促進法」。陸委會副主委沈有忠表示，促統與反獨提升至法律層次，將加強跨境鎮壓力道。學者...

大陸商務部：副總理何立峰14日到17日率團赴法與美方經貿磋商

大陸商務部發言人就中美經貿磋商有關問題以答記者問方式表示，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於3月14日—17日率團赴法國與美方舉行經貿磋商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。