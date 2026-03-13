西藏抗暴日晚會遭擲鞭炮 陸委會：強烈譴責

快訊

中央社／ 台北13日電

10日圖伯特（西藏）抗暴日67週年燭光晚會上，有人丟擲鞭炮干擾活動進行。陸委會對此表示強烈譴責，強調政府對灰色地帶手段干擾絕不姑息，將由檢警單位追查是否受境外敵對勢力指示。

陸委會今日以書面表示，對於該活動遭投擲發煙物體一事，表達強烈譴責。台灣是民主法治國家，中華民國憲法保障集會與言論自由。任何試圖以暴力、恐嚇或灰色地帶手段干擾合法集會、製造社會恐慌的行為，政府絕不姑息。

陸委會指出，透過跨部會聯繫機制，相關國安機關對於本案均有掌握，後續將由檢警單位進一步追查本案行為人是否涉及受境外敵對勢力指示、委託或資助，意圖藉此干擾我國民主運作。

陸委會表示，面對來自境外敵對勢力的跨境鎮壓，「政府將依法嚴懲在地協力者，同時持續推動各項行政措施」，全力保障民眾權益。若民眾有遭遇涉及跨境鎮壓情形，可及時向政府尋求協助。

圖伯特（西藏）抗暴日67週年燭光晚會10日在台北自由廣場舉行，活動進行到一半時，有一名穿著紅色外套、戴口罩的不明男子突然對群眾投擲不明物體，產生濃烈氣味與煙霧。該男子隨即被警方制止，並移送警局調查，相關團體表示已提告，並認為該事件是「典型的跨國鎮壓」。

外媒披露川普或在訪北京後批准史上最大規模對台軍售 陸外交部回應了

路透引述知情人士報導，美國已備妥總規模約140億美元對台軍售案，將成為迄今對台最大軍售，美國總統川普可能在本月底訪問完中國大陸後簽署。對此，大陸外交部13日重申，中方堅決反對美國對台軍售，美方應以實際行動維護中美關係穩定發展，以及台海和平穩定。

王毅、王小洪、董軍都出席 中越首次「3＋3」戰略對話將在越南召開

大陸外交部13日宣布，中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議將在越南召開，大陸外交、國防與公安部長都將赴越南出席會議。中越「3+3」對話機制於2024年12月召開首次會議，並在去年大陸國家主席習近平訪問越南期間，明確為部長級會議，以深化政治安全合作。

願釋放黎智英換美取消涉港制裁？ 陸外交部：黎應受法律嚴懲

現年78歲的壹傳媒創辦人黎智英涉犯港版國安法，上月被判有期徒刑20年，已決定不提上訴，外界關注政治解決的可能性。大陸外交部13日表示，黎智英是一系列重大反中亂港事件的主要策劃者和參與者，理應受到法律的嚴懲，並重申堅決反對美方就涉港問題對相關機構、人員實施的制裁。

兩會後對台政策 沈有忠：促統反獨法制化

中共兩會近日召開並通過「民族團結進步促進法」。陸委會副主委沈有忠表示，促統與反獨提升至法律層次，將加強跨境鎮壓力道。學者...

大陸商務部：副總理何立峰14日到17日率團赴法與美方經貿磋商

大陸商務部發言人就中美經貿磋商有關問題以答記者問方式表示，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於3月14日—17日率團赴法國與美方舉行經貿磋商。

香港證券內線交易獲利逾3800萬美元 港警拘8人 陸國企捲入

香港證券界捲起廉政風暴，香港廉政公署聯同香港證監會，搜查14處場所、拘捕6男2女共8人，傳搜基金利用內線消息獲利逾3億港元(約3827萬美元)大案，案中當事人有中信證券香港、國泰君安國際等中國國有企，以及無極資本。

