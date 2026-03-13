西藏抗暴日晚會遭擲鞭炮 陸委會：強烈譴責

10日圖伯特（西藏）抗暴日67週年燭光晚會上，有人丟擲鞭炮干擾活動進行。陸委會對此表示強烈譴責，強調政府對灰色地帶手段干擾絕不姑息，將由檢警單位追查是否受境外敵對勢力指示。

陸委會今日以書面表示，對於該活動遭投擲發煙物體一事，表達強烈譴責。台灣是民主法治國家，中華民國憲法保障集會與言論自由。任何試圖以暴力、恐嚇或灰色地帶手段干擾合法集會、製造社會恐慌的行為，政府絕不姑息。

陸委會指出，透過跨部會聯繫機制，相關國安機關對於本案均有掌握，後續將由檢警單位進一步追查本案行為人是否涉及受境外敵對勢力指示、委託或資助，意圖藉此干擾我國民主運作。

陸委會表示，面對來自境外敵對勢力的跨境鎮壓，「政府將依法嚴懲在地協力者，同時持續推動各項行政措施」，全力保障民眾權益。若民眾有遭遇涉及跨境鎮壓情形，可及時向政府尋求協助。

圖伯特（西藏）抗暴日67週年燭光晚會10日在台北自由廣場舉行，活動進行到一半時，有一名穿著紅色外套、戴口罩的不明男子突然對群眾投擲不明物體，產生濃烈氣味與煙霧。該男子隨即被警方制止，並移送警局調查，相關團體表示已提告，並認為該事件是「典型的跨國鎮壓」。