兩會後對台政策 沈有忠：促統反獨法制化

中央社／ 台中13日電

中共兩會近日召開並通過「民族團結進步促進法」。陸委會副主委沈有忠表示，促統與反獨提升至法律層次，將加強跨境鎮壓力道。學者分析中共對台戰略由反獨轉向促融、反介入。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今天舉辦「2026中共全國兩會對台政策之意涵與影響」座談會，沈有忠以及多名學者出席，就內政、經濟、國防、外交等面向，討論中國對台戰略的延續與轉型。

座談會主持人、中興大學國政所教授蔡東杰表示，兩會是觀察中國未來5年發展藍圖的窗口。全球地緣政治壓力增強，中國對台政策由傳統的反獨轉向主動性的促融合、反干涉。

沈有忠指出，兩會顯示中國面對經濟下修、內需不振、產能過剩等，加速推進對台的「促統促融合、反獨反介入」，「民族團結進步促進法」將促統法制化，透過不明確的法律概念，懲戒其所謂違反「民族團結」者，未來「跨境鎮壓」力度只會加大。

東海大學政治系主任張峻豪認為，中國正經歷發展模式的重大轉折，治理邏輯從「發展型國家」逐漸轉向「安全型國家」。彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆提到，中國將「和平發展」與「反台獨」結合為雙軌策略，一方面推動兩岸供應鏈嵌入中國發展體系，另方面維持政軍壓力。

中興大學國政所教授游智偉提到，未來應留意中共在台灣周邊海域的「灰色地帶行動」，特別是海底電纜等關鍵通訊基礎設施的襲擾，這類「軟封鎖」手段能測試外部勢力底線。

東海大學政治系助理教授劉明浩分析，兩會展現中共對台政策從「政策性誘引」轉向「制度性嵌入」的戰略位移。試圖將台灣高科技產值吸納進其「未來產業」國家計畫中。

東海大學陸研中心主任林子立指出，對外關係上，中共呈現「對美求穩」、「對歐分化」、「對日打壓」三面手法，「川習會」舉行在即，兩國領導人是否會對台海議題發表相關談話將是觀察重點。

中共 地緣政治 陸委會

中國大陸訂定民族團結法目的 分析：鞏固中華民族意識

侵蝕身份認同？陸通過「民族團結進步促進法」 引少數民族人權擔憂

人大通過「民族團結促進法」 陸委會：恐以法律壓制不同歷史詮釋

大陸兩會訊號 學者：北京不再掩飾經濟困境

外媒披露川普或在訪北京後批准史上最大規模對台軍售 陸外交部回應了

路透引述知情人士報導，美國已備妥總規模約140億美元對台軍售案，將成為迄今對台最大軍售，美國總統川普可能在本月底訪問完中國大陸後簽署。對此，大陸外交部13日重申，中方堅決反對美國對台軍售，美方應以實際行動維護中美關係穩定發展，以及台海和平穩定。

王毅、王小洪、董軍都出席 中越首次「3＋3」戰略對話將在越南召開

大陸外交部13日宣布，中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議將在越南召開，大陸外交、國防與公安部長都將赴越南出席會議。中越「3+3」對話機制於2024年12月召開首次會議，並在去年大陸國家主席習近平訪問越南期間，明確為部長級會議，以深化政治安全合作。

願釋放黎智英換美取消涉港制裁？ 陸外交部：黎應受法律嚴懲

現年78歲的壹傳媒創辦人黎智英涉犯港版國安法，上月被判有期徒刑20年，已決定不提上訴，外界關注政治解決的可能性。大陸外交部13日表示，黎智英是一系列重大反中亂港事件的主要策劃者和參與者，理應受到法律的嚴懲，並重申堅決反對美方就涉港問題對相關機構、人員實施的制裁。

大陸商務部：副總理何立峰14日到17日率團赴法與美方經貿磋商

大陸商務部發言人就中美經貿磋商有關問題以答記者問方式表示，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於3月14日—17日率團赴法國與美方舉行經貿磋商。

香港證券內線交易獲利逾3800萬美元 港警拘8人 陸國企捲入

香港證券界捲起廉政風暴，香港廉政公署聯同香港證監會，搜查14處場所、拘捕6男2女共8人，傳搜基金利用內線消息獲利逾3億港元(約3827萬美元)大案，案中當事人有中信證券香港、國泰君安國際等中國國有企，以及無極資本。

