兩會後對台政策 沈有忠：促統反獨法制化

中共兩會近日召開並通過「民族團結進步促進法」。陸委會副主委沈有忠表示，促統與反獨提升至法律層次，將加強跨境鎮壓力道。學者分析中共對台戰略由反獨轉向促融、反介入。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今天舉辦「2026中共全國兩會對台政策之意涵與影響」座談會，沈有忠以及多名學者出席，就內政、經濟、國防、外交等面向，討論中國對台戰略的延續與轉型。

座談會主持人、中興大學國政所教授蔡東杰表示，兩會是觀察中國未來5年發展藍圖的窗口。全球地緣政治壓力增強，中國對台政策由傳統的反獨轉向主動性的促融合、反干涉。

沈有忠指出，兩會顯示中國面對經濟下修、內需不振、產能過剩等，加速推進對台的「促統促融合、反獨反介入」，「民族團結進步促進法」將促統法制化，透過不明確的法律概念，懲戒其所謂違反「民族團結」者，未來「跨境鎮壓」力度只會加大。

東海大學政治系主任張峻豪認為，中國正經歷發展模式的重大轉折，治理邏輯從「發展型國家」逐漸轉向「安全型國家」。彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆提到，中國將「和平發展」與「反台獨」結合為雙軌策略，一方面推動兩岸供應鏈嵌入中國發展體系，另方面維持政軍壓力。

中興大學國政所教授游智偉提到，未來應留意中共在台灣周邊海域的「灰色地帶行動」，特別是海底電纜等關鍵通訊基礎設施的襲擾，這類「軟封鎖」手段能測試外部勢力底線。

東海大學政治系助理教授劉明浩分析，兩會展現中共對台政策從「政策性誘引」轉向「制度性嵌入」的戰略位移。試圖將台灣高科技產值吸納進其「未來產業」國家計畫中。

東海大學陸研中心主任林子立指出，對外關係上，中共呈現「對美求穩」、「對歐分化」、「對日打壓」三面手法，「川習會」舉行在即，兩國領導人是否會對台海議題發表相關談話將是觀察重點。