聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
壹傳媒創辦人黎智英涉犯港版國安法被判刑20年，黎已決定不提上訴，外界關注政治解決的可能性。（美聯社）
現年78歲的壹傳媒創辦人黎智英涉犯港版國安法，上月被判有期徒刑20年，已決定不提上訴，外界關注政治解決的可能性。大陸外交部13日表示，黎智英是一系列重大反中亂港事件的主要策劃者和參與者，理應受到法律的嚴懲，並重申堅決反對美方就涉港問題對相關機構、人員實施的制裁。

大陸外交部發言人郭嘉昆13日下午主持例行記者會。據陸媒報導，會上有記者提問稱：據報導，美國政府相關人士透露，美國政府希望中方從人道主義考慮釋放黎智英。作為交換條件之一，美方願意考慮放寬就涉港問題對中實施的一些制裁措施。中方對此有何評論？

對此，郭嘉昆回應稱，黎智英是一系列「重大反中亂港事件」的主要策劃者和參與者，其行為嚴重衝擊一國兩制原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重破壞香港繁榮穩定和市民福祉，理應受到法律的嚴懲。

郭嘉昆說，香港是法治社會，「任何人都不要幻想從事嚴重違法犯罪活動而逃脫法律制裁」。中央政府堅定支持香港政府依法懲治危害國家安全的犯罪行為，堅決反對外部勢力干預香港司法、干涉中國內政。

郭嘉昆強調，美方對大陸中央政府駐港機構和香港特區政府官員濫施單邊制裁是非法的，「中方始終堅決反對」，這一立場是一貫的、明確的。

香港明報7日引述大陸全國政協常委唐英年透露，主管港澳事務的大陸國務院副總理丁薛祥6日出席港澳全國政協聯組會議時提及黎智英案，表示「對國家叛亂、對國安有危險者必須嚴陣以待」。

港媒大公文匯網11日刊登評論文章提到，外國至今仍未撤銷針對香港特區以及針對中國及香港特區政府官員採取的制裁措施，「無可否認，黎智英正是本案的主腦和推手」。

白宮此前單方面宣布，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問大陸，並會晤大陸國家主席習近平，外界關注川普是否提出釋放要求。去年10月底釜山川習會上，川普據報曾當面向習近平呼籲釋放黎智英。

中方 大陸 壹傳媒

相關新聞

外媒披露川普或在訪北京後批准史上最大規模對台軍售 陸外交部回應了

路透引述知情人士報導，美國已備妥總規模約140億美元對台軍售案，將成為迄今對台最大軍售，美國總統川普可能在本月底訪問完中國大陸後簽署。對此，大陸外交部13日重申，中方堅決反對美國對台軍售，美方應以實際行動維護中美關係穩定發展，以及台海和平穩定。

王毅、王小洪、董軍都出席 中越首次「3＋3」戰略對話將在越南召開

大陸外交部13日宣布，中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議將在越南召開，大陸外交、國防與公安部長都將赴越南出席會議。中越「3+3」對話機制於2024年12月召開首次會議，並在去年大陸國家主席習近平訪問越南期間，明確為部長級會議，以深化政治安全合作。

願釋放黎智英換美取消涉港制裁？ 陸外交部：黎應受法律嚴懲

現年78歲的壹傳媒創辦人黎智英涉犯港版國安法，上月被判有期徒刑20年，已決定不提上訴，外界關注政治解決的可能性。大陸外交部13日表示，黎智英是一系列重大反中亂港事件的主要策劃者和參與者，理應受到法律的嚴懲，並重申堅決反對美方就涉港問題對相關機構、人員實施的制裁。

大陸商務部：副總理何立峰14日到17日率團赴法與美方經貿磋商

大陸商務部發言人就中美經貿磋商有關問題以答記者問方式表示，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於3月14日—17日率團赴法國與美方舉行經貿磋商。

香港證券內線交易獲利逾3800萬美元 港警拘8人 陸國企捲入

香港證券界捲起廉政風暴，香港廉政公署聯同香港證監會，搜查14處場所、拘捕6男2女共8人，傳搜基金利用內線消息獲利逾3億港元(約3827萬美元)大案，案中當事人有中信證券香港、國泰君安國際等中國國有企，以及無極資本。

中國通過民族團結進步促進法 分析：凸顯同化趨勢

中國通過民族團結進步促進法，將於7月1日開始施行。分析稱，新法凸顯同化趨勢，「非漢族人民必須更加努力地融入漢族多數群體，...

