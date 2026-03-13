快訊

外媒披露川普或在訪北京後批准史上最大規模對台軍售 陸外交部回應了

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透資料照）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透資料照）

路透引述知情人士報導，美國已備妥總規模約140億美元對台軍售案，將成為迄今對台最大軍售，美國總統川普可能在本月底訪問完中國大陸後簽署。對此，大陸外交部13日重申，中方堅決反對美國對台軍售，美方應以實際行動維護中美關係穩定發展，以及台海和平穩定。

陸媒澎湃新聞報導，大陸外交部13日例行記者會上，有外媒記者提問，根據報導，美國已準備好向台灣提供一攬子重大軍售方案，等待美國總統川普批准，並可能在他訪華行程結束後不久即予簽署，發言人對此有何評論？

大陸外交部發言人郭嘉昆對此回應稱，中方堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器的立場是一貫的明確的。他強調，美方應切實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報規定，停止對台軍售，以實際行動維護中美關係穩定發展，以及台海和平穩定。

根據路透報導，知情人士表示，這項軍售方案主要包括PAC-3愛國者飛彈和NASAMS防空飛彈，「只要總統點頭，這些就能正式對外宣布，一切都準備就緒」。另外還有價值60億美元的「不對稱」防衛能力，也在等待批准，可能會以配套或後續方案的形式公布。

一名白宮資深官員在回覆路透提問時證實，正在推動更多軍售批准，「軍售正在按程序推進」，並重申對台政策立場不變。

中方 外交部 美方

相關新聞

人大閉幕 陸通過「十五五規劃綱要」

大陸十四屆人大四次會議昨天下午閉幕，表決通過包含「十五五規劃綱要」等法案與文件。這意味著「十五五規劃綱要」在大陸已完成「合法化」程序，將正式推行。

回應民族團結進步法 陸委會：怎麼扣罪都可以

大陸全國人大昨天通過「民族團結進步促進法」，陸委會副主委梁文傑表示，陸委會對這部法律抱持警覺。因其文字表述模糊，解釋空間極大，未來適用範圍可能相當廣泛。「只要他愛怎麼解釋，怎麼扣罪名都可以。」

宣布重啟後 從中國丹東站開往北韓的第一列國際客運列車昨抵達平壤

新華社報導，當地時間12日傍晚，從中國丹東站開往北韓平壤站的國際旅客列車抵達平壤站。中國駐朝鮮大使王亞軍等使館部分外交官以及朝鮮鐵道省對外事業局局長金勇浩在月台迎接搭乘這趟列車來朝鮮的旅客。

大陸護油…禁止成品油出口 汽、柴油及航空燃油都列管

中東衝突升級，為應對可能引發的燃油短缺，大陸國家發改委升級限制措施，下令煉油廠立即停止3月成品油出口，禁令涵蓋汽油、柴油和航空燃油的出口，適用於截至3月11日尚未完成通關手續油品，但保稅航空煤油不在禁令範圍內。

王毅、王小洪、董軍都出席 中越首次「3＋3」戰略對話將在越南召開

大陸外交部13日宣布，中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議將在越南召開，大陸外交、國防與公安部長都將赴越南出席會議。中越「3+3」對話機制於2024年12月召開首次會議，並在去年大陸國家主席習近平訪問越南期間，明確為部長級會議，以深化政治安全合作。

