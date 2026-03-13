聽新聞
0:00 / 0:00
外媒披露川普或在訪北京後批准史上最大規模對台軍售 陸外交部回應了
路透引述知情人士報導，美國已備妥總規模約140億美元對台軍售案，將成為迄今對台最大軍售，美國總統川普可能在本月底訪問完中國大陸後簽署。對此，大陸外交部13日重申，中方堅決反對美國對台軍售，美方應以實際行動維護中美關係穩定發展，以及台海和平穩定。
陸媒澎湃新聞報導，大陸外交部13日例行記者會上，有外媒記者提問，根據報導，美國已準備好向台灣提供一攬子重大軍售方案，等待美國總統川普批准，並可能在他訪華行程結束後不久即予簽署，發言人對此有何評論？
大陸外交部發言人郭嘉昆對此回應稱，中方堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器的立場是一貫的明確的。他強調，美方應切實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報規定，停止對台軍售，以實際行動維護中美關係穩定發展，以及台海和平穩定。
根據路透報導，知情人士表示，這項軍售方案主要包括PAC-3愛國者飛彈和NASAMS防空飛彈，「只要總統點頭，這些就能正式對外宣布，一切都準備就緒」。另外還有價值60億美元的「不對稱」防衛能力，也在等待批准，可能會以配套或後續方案的形式公布。
一名白宮資深官員在回覆路透提問時證實，正在推動更多軍售批准，「軍售正在按程序推進」，並重申對台政策立場不變。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。