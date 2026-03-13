王毅、王小洪、董軍都出席 中越首次「3＋3」戰略對話將在越南召開

大陸外交部13日宣布，中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議將在越南召開，大陸外交、國防與公安部長都將赴越南出席會議。中越「3+3」對話機制於2024年12月召開首次會議，並在去年大陸國家主席習近平訪問越南期間，明確為部長級會議，以深化政治安全合作。

大陸外交部表示，在越期間，大陸外長王毅還將同越方領導人共同主持中越雙邊合作指導委員會第十七次會議。此一會議上一次召開是2024年12月，由兩國外長共同主持。

大陸外交部網站13日下午以不具名發言人發布，應越方邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅與中共中央書記處書記、公安部長王小洪，國防部長董軍將於3月15日至17日赴越南出席中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議。在越期間，王毅還將同越方領導人共同主持中越雙邊合作指導委員會第十七次會議。

中越在2024年12月在北京舉行雙邊合作指導委員會第十六次會議，由中越外長主持。會議前，兩國召開外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次會議，由三部門負責人共同主持。這也是大陸首個與他國建立的「3+3」對話機制。

當時雙方認為，此一對話機制的建立，充分體現了中越關係的高水平和戰略性，為兩國加強戰略溝通提供了平台，為周邊國家增進政治互信樹立了典範。

而後，大陸國家主席習近平於2025年4月14日至15日對越南進行國是訪問，並與越共總書記蘇林等越方領導人會談，雙方在訪問期間發表聯合聲明提出，要「深化政治安全合作」，將中越外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制「明確為部長級」，並適時召開首次部長級會議。