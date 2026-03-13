快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部13日宣布，中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議將在越南召開。圖為中越於2024年12月在北京舉行雙邊合作指導委員會第十六次會議。（取自大陸外交部網站）
大陸外交部13日宣布，中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議將在越南召開。圖為中越於2024年12月在北京舉行雙邊合作指導委員會第十六次會議。（取自大陸外交部網站）

大陸外交部13日宣布，中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議將在越南召開，大陸外交、國防與公安部長都將赴越南出席會議。中越「3+3」對話機制於2024年12月召開首次會議，並在去年大陸國家主席習近平訪問越南期間，明確為部長級會議，以深化政治安全合作。

大陸外交部表示，在越期間，大陸外長王毅還將同越方領導人共同主持中越雙邊合作指導委員會第十七次會議。此一會議上一次召開是2024年12月，由兩國外長共同主持。

大陸外交部網站13日下午以不具名發言人發布，應越方邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅與中共中央書記處書記、公安部長王小洪，國防部長董軍將於3月15日至17日赴越南出席中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議。在越期間，王毅還將同越方領導人共同主持中越雙邊合作指導委員會第十七次會議。

中越在2024年12月在北京舉行雙邊合作指導委員會第十六次會議，由中越外長主持。會議前，兩國召開外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次會議，由三部門負責人共同主持。這也是大陸首個與他國建立的「3+3」對話機制。

當時雙方認為，此一對話機制的建立，充分體現了中越關係的高水平和戰略性，為兩國加強戰略溝通提供了平台，為周邊國家增進政治互信樹立了典範。

而後，大陸國家主席習近平於2025年4月14日至15日對越南進行國是訪問，並與越共總書記蘇林等越方領導人會談，雙方在訪問期間發表聯合聲明提出，要「深化政治安全合作」，將中越外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制「明確為部長級」，並適時召開首次部長級會議。

人大閉幕 陸通過「十五五規劃綱要」

大陸十四屆人大四次會議昨天下午閉幕，表決通過包含「十五五規劃綱要」等法案與文件。這意味著「十五五規劃綱要」在大陸已完成「合法化」程序，將正式推行。

回應民族團結進步法 陸委會：怎麼扣罪都可以

大陸全國人大昨天通過「民族團結進步促進法」，陸委會副主委梁文傑表示，陸委會對這部法律抱持警覺。因其文字表述模糊，解釋空間極大，未來適用範圍可能相當廣泛。「只要他愛怎麼解釋，怎麼扣罪名都可以。」

宣布重啟後 從中國丹東站開往北韓的第一列國際客運列車昨抵達平壤

新華社報導，當地時間12日傍晚，從中國丹東站開往北韓平壤站的國際旅客列車抵達平壤站。中國駐朝鮮大使王亞軍等使館部分外交官以及朝鮮鐵道省對外事業局局長金勇浩在月台迎接搭乘這趟列車來朝鮮的旅客。

大陸護油…禁止成品油出口 汽、柴油及航空燃油都列管

中東衝突升級，為應對可能引發的燃油短缺，大陸國家發改委升級限制措施，下令煉油廠立即停止3月成品油出口，禁令涵蓋汽油、柴油和航空燃油的出口，適用於截至3月11日尚未完成通關手續油品，但保稅航空煤油不在禁令範圍內。

王毅、王小洪、董軍都出席 中越首次「3＋3」戰略對話將在越南召開

大陸商務部：副總理何立峰14日到17日率團赴法與美方經貿磋商

大陸商務部發言人就中美經貿磋商有關問題以答記者問方式表示，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於3月14日—17日率團赴法國與美方舉行經貿磋商。

