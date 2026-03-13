快訊

大陸商務部：副總理何立峰14日到17日率團赴法與美方經貿磋商

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
陸商務部宣布大陸國務院副總理何立峰將於3月14到17日赴法國與美方舉行經貿磋商。圖為何立峰（右2）及中國商務部國貿談判代表李成鋼（右1）在去年10月25日、26日在馬來西亞吉隆坡，與美國財長貝森特（左2）、、葛里爾（左1）進行磋商。 （路透）
大陸商務部發言人就中美經貿磋商有關問題以答記者問方式表示，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於3月14日—17日率團赴法國與美方舉行經貿磋商。

稍早前，美國財政部聲明，美國財長貝森特將於3月15日至16日在巴黎與何立峰會面，持續推動美中經濟與貿易對話。而美國貿易代表署也指出，美國貿易代表葛里爾也將於本週末前往巴黎參與相關會談。

大陸商務部稍晚也以答記者問方式宣布中方的時程。依其發布稿，有記者問：我們注意到，中方先前表示中美雙方將於近期舉行第6輪中美經貿磋商，請問商務部是否有最新消息？

發言人即回答稱，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於3月14日—17日率團赴法國與美方舉行經貿磋商。雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。

美方宣布時程只有兩天，中方的時程卻有4天，重疊部分就只有15、16日兩天，似顯示只有兩天磋商時間，至於14日與17日可能只是何立峰的赴法往返的旅途時間。值得觀察的是，但17日是否可能在前兩天磋商不能達成共識時，作為延長磋商的彈性時間，或許要看磋商的進展而定。

相關新聞

人大閉幕 陸通過「十五五規劃綱要」

大陸十四屆人大四次會議昨天下午閉幕，表決通過包含「十五五規劃綱要」等法案與文件。這意味著「十五五規劃綱要」在大陸已完成「合法化」程序，將正式推行。

回應民族團結進步法 陸委會：怎麼扣罪都可以

大陸全國人大昨天通過「民族團結進步促進法」，陸委會副主委梁文傑表示，陸委會對這部法律抱持警覺。因其文字表述模糊，解釋空間極大，未來適用範圍可能相當廣泛。「只要他愛怎麼解釋，怎麼扣罪名都可以。」

宣布重啟後 從中國丹東站開往北韓的第一列國際客運列車昨抵達平壤

新華社報導，當地時間12日傍晚，從中國丹東站開往北韓平壤站的國際旅客列車抵達平壤站。中國駐朝鮮大使王亞軍等使館部分外交官以及朝鮮鐵道省對外事業局局長金勇浩在月台迎接搭乘這趟列車來朝鮮的旅客。

大陸護油…禁止成品油出口 汽、柴油及航空燃油都列管

中東衝突升級，為應對可能引發的燃油短缺，大陸國家發改委升級限制措施，下令煉油廠立即停止3月成品油出口，禁令涵蓋汽油、柴油和航空燃油的出口，適用於截至3月11日尚未完成通關手續油品，但保稅航空煤油不在禁令範圍內。

大陸商務部：副總理何立峰14日到17日率團赴法與美方經貿磋商

香港證券內線交易獲利逾3800萬美元 港警拘8人 陸國企捲入

香港證券界捲起廉政風暴，香港廉政公署聯同香港證監會，搜查14處場所、拘捕6男2女共8人，傳搜基金利用內線消息獲利逾3億港元(約3827萬美元)大案，案中當事人有中信證券香港、國泰君安國際等中國國有企，以及無極資本。

