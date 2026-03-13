中國通過民族團結進步促進法 分析：凸顯同化趨勢

中國通過民族團結進步促進法，將於7月1日開始施行。分析稱，新法凸顯同化趨勢，「非漢族人民必須更加努力地融入漢族多數群體，最重要的是要忠於北京」。

綜合陸媒報導，中國全國人大會議閉幕會昨天下午在北京人民大會堂舉行，通過11項表決，其中廣受矚目的民族團結進步促進法獲2756票贊成，另有3票反對、3票棄權。

中國於2023年11月正式啟動民族團結進步促進法立法工作。據本次全國人大會議審議的草案，新法明確規定「全面推廣普及國家通用語言文字」，也就是普通話和規範漢字。

法律要求，「推動學前兒童學會普通話、完成義務教育的青少年能夠基本掌握國家通用語言文字」；國家機關、社會團體、企業事業組織和其他社會組織，「在公共場合需要同時使用國家通用語言文字和少數民族語言文字的，應當在位置、順序等方面突出國家通用語言文字」。

新法同時提到，尊重和保障少數民族語言文字的學習和使用，推動少數民族語言文字的規範化、標準化和信息化建設，支持少數民族古籍的保護、整理、研究和利用。

中國有56個官方認定的民族，漢族在14億總人口占比超過9成，其他少數民族包括維吾爾族、回族、藏族、蒙古族等。

新加坡聯合早報昨天的報導提到，在西藏、新疆、內蒙古等少數民族集中的地區，官方過去已加大對少數民族的同化，包括讓孩童從小接受以普通話為主的教育，逐步淘汰民族教科書，以國家統編教材取代。

路透社引述康奈爾大學政府學副教授卡爾森（AllenCarlson）指出，新法凸顯同化趨勢，「非漢族人民必須更加努力地融入漢族多數群體，最重要的是要忠於北京」。

身為彝族的雲南全國人大代表巴莫曲布嫫則對聯合早報強調，民族團結進步促進法並不只是推崇普通話，而是鼓勵「各民族之間要相互學習，包括我們學習國家通用語言文字，其他民族學習少數民族的語言文字」。

另據香港明報今天刊文表示，備受關注的「民族團結進步促進法（草案）」昨天獲中國全國人大會議通過，此法最大意義是將新時代對民族政策的修正，也就是淡化民族差異、強化民族融合，上升為國家意志，「為鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設夯實法治根基」，以補充「民族區域自治法」的不足。