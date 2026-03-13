快訊

香港支聯會煽動顛覆案　法官裁定控罪表證成立

中央社／ 香港13日電

香港支聯會及其核心成員李卓人和鄒幸彤被控煽動顛覆的案件今天繼續審訊，法官裁定控罪表證成立。

綜合本地媒體的報導，法官今天聽了陳辭後，作出以上裁決。「表證成立」是指在刑事案件中，控方在舉證完畢後，法庭初步認為控方提出的證據已足夠構成罪名，被告需要進行答辯、傳召證人或自辯。這不代表最終罪名成立，僅顯示證據在表面上足以支撐控罪，審訊將繼續進行。

支聯會及其前主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，涉嫌違反國安法，在港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，各人此前已被收押多時。

案件自1月22日起由高等法院借用西九龍裁判法院審訊，首日開審，何俊仁在庭上認罪，李卓人和鄒幸彤不認罪；支聯會由破產管理署聘請資深大律師代辯，同樣不認罪。

法官 香港

