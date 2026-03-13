快訊

台股首見39千金！「股王」信驊就是強再飆天價 這幾檔也創高

好市多799化妝台之亂！代購掃光擋別人拿「我全包了」遭肉搜

3月便宜資費懶人包／4G吃到飽真的變貴！5G攻399元更划算

聽新聞
0:00 / 0:00

國際統一私法協會在香港設辦公室 港律政司：對港法律體系信任

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
總部設在羅馬的國際統一私法協會（UNIDROIT）將在香港設立首個區域辦公室，擬11月啟用，香港律政司司長林定國（右）與國際統一私法協會秘書長12日透過線上儀式完成簽署相關行政安排備忘錄。（取自香港政府新聞公報）
總部設在羅馬的國際統一私法協會（UNIDROIT）將在香港設立首個區域辦公室，擬11月啟用，香港律政司司長林定國（右）與國際統一私法協會秘書長12日透過線上儀式完成簽署相關行政安排備忘錄。（取自香港政府新聞公報）

總部設在羅馬的國際統一私法協會（UNIDROIT）將在香港設立首個區域辦公室，擬11月啟用。香港律政司司長林定國與國際統一私法協會秘書長12日透過線上儀式完成簽署備忘錄，林定國稱，這展現該協會對於香港法律體系的信任。

根據香港政府新聞公報，國際統一私法協會是獨立政府間組織，現有65個成員國遍及五大洲，核心使命在於研究各國私法，特別是商法領域的現代化、協調與統一需求。透過制定統一法律文書、原則及規則，致力為國際商事交易營造更可預測的法律環境，促進跨境商業活動的順暢進行。

林定國12日與國際統一私法協會秘書長Ignacio Tirado透過線上儀式簽署相關行政安排備忘錄。這是該協會成立百年來首次在羅馬總部以外設區域辦公室。

林定國在儀式上致詞表示，香港特區作為國際法律樞紐，擁有穩健的普通法制度，法律體系備受國際認同，是私法協會設立其首個區域辦公室的理想據點。備忘錄的簽署是落實聯絡辦公室進駐香港的重要一步，標誌相關工作全速推進。

林定國說，聯絡辦公室預計將於今年11月開幕，屆時律政司會在香港法律周2026期間，與私法協會舉辦亞太國際私法峰會與百週年區域活動，進一步鞏固律政司與私法協會的緊密合作關係。

在北京的支持下，香港近年來致力於成為商業或其他爭端的國際法律平台。總部設在香港的國際調解院已於去年10月運作，海牙國際私法會議及聯合國國際貿易法委員會也已在港設有辦公室。

秘書長 法律 辦公室

延伸閱讀

國際私法協會將在香港設辦公室 今簽署備忘錄

香港證券界風暴又起 廉政公署逮捕8人、涉大陸知名國企

相關新聞

人大閉幕 陸通過「十五五規劃綱要」

大陸十四屆人大四次會議昨天下午閉幕，表決通過包含「十五五規劃綱要」等法案與文件。這意味著「十五五規劃綱要」在大陸已完成「合法化」程序，將正式推行。

回應民族團結進步法 陸委會：怎麼扣罪都可以

大陸全國人大昨天通過「民族團結進步促進法」，陸委會副主委梁文傑表示，陸委會對這部法律抱持警覺。因其文字表述模糊，解釋空間極大，未來適用範圍可能相當廣泛。「只要他愛怎麼解釋，怎麼扣罪名都可以。」

宣布重啟後 從中國丹東站開往北韓的第一列國際客運列車昨抵達平壤

新華社報導，當地時間12日傍晚，從中國丹東站開往北韓平壤站的國際旅客列車抵達平壤站。中國駐朝鮮大使王亞軍等使館部分外交官以及朝鮮鐵道省對外事業局局長金勇浩在月台迎接搭乘這趟列車來朝鮮的旅客。

大陸護油…禁止成品油出口 汽、柴油及航空燃油都列管

中東衝突升級，為應對可能引發的燃油短缺，大陸國家發改委升級限制措施，下令煉油廠立即停止3月成品油出口，禁令涵蓋汽油、柴油和航空燃油的出口，適用於截至3月11日尚未完成通關手續油品，但保稅航空煤油不在禁令範圍內。

中國大陸訂定民族團結法目的 分析：鞏固中華民族意識

據分析，中國所以訂定「民族團結進步促進法」，是要彌補民族自治法的不足，淡化民族差異，「鑄牢中華民族共同體意識」

國際統一私法協會在香港設辦公室 港律政司：對港法律體系信任

總部設在羅馬的國際統一私法協會（UNIDROIT）將在香港設立首個區域辦公室，擬11月啟用。香港律政司司長林定國與國際統一私法協會秘書長12日透過線上儀式完成簽署備忘錄，林定國稱，這展現該協會對於香港法律體系的信任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。