國際統一私法協會在香港設辦公室 港律政司：對港法律體系信任

總部設在羅馬的國際統一私法協會（UNIDROIT）將在香港設立首個區域辦公室，擬11月啟用。香港律政司司長林定國與國際統一私法協會秘書長12日透過線上儀式完成簽署備忘錄，林定國稱，這展現該協會對於香港法律體系的信任。

根據香港政府新聞公報，國際統一私法協會是獨立政府間組織，現有65個成員國遍及五大洲，核心使命在於研究各國私法，特別是商法領域的現代化、協調與統一需求。透過制定統一法律文書、原則及規則，致力為國際商事交易營造更可預測的法律環境，促進跨境商業活動的順暢進行。

林定國12日與國際統一私法協會秘書長Ignacio Tirado透過線上儀式簽署相關行政安排備忘錄。這是該協會成立百年來首次在羅馬總部以外設區域辦公室。

林定國在儀式上致詞表示，香港特區作為國際法律樞紐，擁有穩健的普通法制度，法律體系備受國際認同，是私法協會設立其首個區域辦公室的理想據點。備忘錄的簽署是落實聯絡辦公室進駐香港的重要一步，標誌相關工作全速推進。

林定國說，聯絡辦公室預計將於今年11月開幕，屆時律政司會在香港法律周2026期間，與私法協會舉辦亞太國際私法峰會與百週年區域活動，進一步鞏固律政司與私法協會的緊密合作關係。

在北京的支持下，香港近年來致力於成為商業或其他爭端的國際法律平台。總部設在香港的國際調解院已於去年10月運作，海牙國際私法會議及聯合國國際貿易法委員會也已在港設有辦公室。