快訊

台股首見39千金！「股王」信驊就是強再飆天價 這幾檔也創高

好市多799化妝台之亂！代購掃光擋別人拿「我全包了」遭肉搜

3月便宜資費懶人包／4G吃到飽真的變貴！5G攻399元更划算

聽新聞
0:00 / 0:00

中國大陸訂定民族團結法目的 分析：鞏固中華民族意識

中央社／ 香港13日電

據分析，中國所以訂定「民族團結進步促進法」，是要彌補民族自治法的不足，淡化民族差異，「鑄牢中華民族共同體意識」。

明報今天刊文表示，備受關注的「民族團結進步促進法（草案）」昨天獲中國全國人大會議通過，此法最大意義，是將新時代對民族政策的修正，也即淡化民族差異、強化民族融合，上升為國家意志，「為鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設夯實法治根基」，以補充「民族區域自治法」的不足。

文章表示，這與北京頒布香港國安法、全國人大通過完善香港選舉制度的決定，以補充基本法的不足，有異曲同工之妙。

據指出，中共建政後的民族工作，基本上都是追隨實施聯邦制的蘇聯，設置許多民族自治的行政單元，偏重維護少數民族特殊性、傳統文化和自治權利，較少強調國家統一和推進各族共同性。

1984年，北京方面頒布了「民族區域自治法」，之後出現不少弊病。

文章指出，中國國家民委前專職委員孫學玉曾說，自治法只講民族，不講國家；只講民族身分，不講公民身分；只講差異，不講共同；只講民族自治，不講國家管理。

分析稱，上世紀80、90年代，由於民族認同意識方面存在差異，中國新疆、西藏等地區的民族關係不斷惡化，境外一些勢力也以「民族壓迫」、「人權問題」等為由「煽風點火」、「助長分裂勢力」，終在2008年爆發拉薩騷亂，2009年爆發新疆暴亂。

文章表示，中國新領導人執政之後，痛定思痛，提出「鑄牢中華民族共同體意識」的論斷，大幅調整民族政策，淡化民族差異，2018年的憲法修正案就出現了「中華民族」。

與此同時，北京方面加大推廣漢語，也調整少數民族「超國民待遇」，促進各民族交往交流交融。

文章認為，如今的民族團結法是將過去幾年一些做法規範化、法律化，包括規定未成年人父母不得向小孩灌輸不利於民族團結進步的觀念；推動學前兒童學會普通話、青少年能基本掌握漢語；將鑄牢中華民族共同體意識教育納入國民教育；推進互嵌式社區環境建設（不同民族混合居住）等。

北京 意識 香港選舉

延伸閱讀

回應民族團結進步法 陸委會：怎麼扣罪都可以

人大閉幕 陸通過「十五五規劃綱要」

侵蝕身份認同？陸通過「民族團結進步促進法」 引少數民族人權擔憂

中國通過民族團結促進法 沈有忠：恐變對台長臂管轄

相關新聞

人大閉幕 陸通過「十五五規劃綱要」

大陸十四屆人大四次會議昨天下午閉幕，表決通過包含「十五五規劃綱要」等法案與文件。這意味著「十五五規劃綱要」在大陸已完成「合法化」程序，將正式推行。

回應民族團結進步法 陸委會：怎麼扣罪都可以

大陸全國人大昨天通過「民族團結進步促進法」，陸委會副主委梁文傑表示，陸委會對這部法律抱持警覺。因其文字表述模糊，解釋空間極大，未來適用範圍可能相當廣泛。「只要他愛怎麼解釋，怎麼扣罪名都可以。」

宣布重啟後 從中國丹東站開往北韓的第一列國際客運列車昨抵達平壤

新華社報導，當地時間12日傍晚，從中國丹東站開往北韓平壤站的國際旅客列車抵達平壤站。中國駐朝鮮大使王亞軍等使館部分外交官以及朝鮮鐵道省對外事業局局長金勇浩在月台迎接搭乘這趟列車來朝鮮的旅客。

大陸護油…禁止成品油出口 汽、柴油及航空燃油都列管

中東衝突升級，為應對可能引發的燃油短缺，大陸國家發改委升級限制措施，下令煉油廠立即停止3月成品油出口，禁令涵蓋汽油、柴油和航空燃油的出口，適用於截至3月11日尚未完成通關手續油品，但保稅航空煤油不在禁令範圍內。

中國大陸訂定民族團結法目的 分析：鞏固中華民族意識

據分析，中國所以訂定「民族團結進步促進法」，是要彌補民族自治法的不足，淡化民族差異，「鑄牢中華民族共同體意識」

國際統一私法協會在香港設辦公室 港律政司：對港法律體系信任

總部設在羅馬的國際統一私法協會（UNIDROIT）將在香港設立首個區域辦公室，擬11月啟用。香港律政司司長林定國與國際統一私法協會秘書長12日透過線上儀式完成簽署備忘錄，林定國稱，這展現該協會對於香港法律體系的信任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。