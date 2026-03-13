中國大陸訂定民族團結法目的 分析：鞏固中華民族意識

據分析，中國所以訂定「民族團結進步促進法」，是要彌補民族自治法的不足，淡化民族差異，「鑄牢中華民族共同體意識」。

明報今天刊文表示，備受關注的「民族團結進步促進法（草案）」昨天獲中國全國人大會議通過，此法最大意義，是將新時代對民族政策的修正，也即淡化民族差異、強化民族融合，上升為國家意志，「為鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設夯實法治根基」，以補充「民族區域自治法」的不足。

文章表示，這與北京頒布香港國安法、全國人大通過完善香港選舉制度的決定，以補充基本法的不足，有異曲同工之妙。

據指出，中共建政後的民族工作，基本上都是追隨實施聯邦制的蘇聯，設置許多民族自治的行政單元，偏重維護少數民族特殊性、傳統文化和自治權利，較少強調國家統一和推進各族共同性。

1984年，北京方面頒布了「民族區域自治法」，之後出現不少弊病。

文章指出，中國國家民委前專職委員孫學玉曾說，自治法只講民族，不講國家；只講民族身分，不講公民身分；只講差異，不講共同；只講民族自治，不講國家管理。

分析稱，上世紀80、90年代，由於民族認同意識方面存在差異，中國新疆、西藏等地區的民族關係不斷惡化，境外一些勢力也以「民族壓迫」、「人權問題」等為由「煽風點火」、「助長分裂勢力」，終在2008年爆發拉薩騷亂，2009年爆發新疆暴亂。

文章表示，中國新領導人執政之後，痛定思痛，提出「鑄牢中華民族共同體意識」的論斷，大幅調整民族政策，淡化民族差異，2018年的憲法修正案就出現了「中華民族」。

與此同時，北京方面加大推廣漢語，也調整少數民族「超國民待遇」，促進各民族交往交流交融。

文章認為，如今的民族團結法是將過去幾年一些做法規範化、法律化，包括規定未成年人父母不得向小孩灌輸不利於民族團結進步的觀念；推動學前兒童學會普通話、青少年能基本掌握漢語；將鑄牢中華民族共同體意識教育納入國民教育；推進互嵌式社區環境建設（不同民族混合居住）等。