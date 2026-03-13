快訊

制裁已變相解除？ 南華早報：魯比歐將隨川普在月底一起訪華

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
港媒報導，魯比歐將隨川普總統於月底訪華。圖為3月7日在佛州的川普國家多拉爾邁阿密度假村，出席美洲之盾峰會工作午餐。 (美聯社)
港媒報導，魯比歐將隨川普總統於月底訪華。圖為3月7日在佛州的川普國家多拉爾邁阿密度假村，出席美洲之盾峰會工作午餐。 (美聯社)

根據《南華早報》報導，美國國務卿魯比歐預計將於本月晚些時候與美國總統川普總統一同訪問中國，此前他對北京方面的邀請似乎興趣缺缺。

消息人士透露，魯比歐曾受邀訪問，但直到最近才接受邀請。報導稱，比歐的出席或許能緩解川普訪華期間的一些問題。由於此次訪華準備不足，北京方面的不滿情緒日益高漲。

彭博社兩天前報導，對於川普此行的具體期待與目標，美中雙方缺乏明確溝通，讓北京感到困擾。當時報導稱，中國方面在籌備美國總統的國事訪問之前，會先接待美方為訪問鋪路而先遣而來的高級官員。川普上一次在2017年訪華前幾個月，美國派遣國務卿和商務部長前往中國溝通。這次北京不滿白宮偏離了這樣一貫的做法。

此外，美國財政部週四表示，美國財政部長貝森特將於3月15日至16日在法國會見中國國務院副總理何立峰。此前，雙方正為美國總統川普3月底在北京與中國國家主席習近平會晤做準備。報導稱，美國貿易代表葛里爾的辦公室表示，葛里爾也將參加這些會議。這是貝森特、葛里爾、何立峰和中國貿易談判代表李成剛近幾個月在歐洲城市舉行的一系列對話中的最新一次。

被中國稱為「反華急先鋒」的魯比歐，在2020年先後因批評新疆、香港人權問題，兩度遭北京制裁。但大陸官方包括外交部及官媒已在去年1月就將魯比歐（Marco Rubio）的中文譯名由原來的「盧比奧」改為「魯比奧」。此舉曾被外界普遍認為是為了給先前被制裁的「盧比奧」解套。但大陸外交部發言人毛寧去年1月22日在例行記者會上，對是以以譯名為魯比歐解套時只稱，她並未注意到此細節，強調魯比歐的英文名字更重要。

習近平 美國 北京 盧比歐 川普

人大閉幕 陸通過「十五五規劃綱要」

大陸十四屆人大四次會議昨天下午閉幕，表決通過包含「十五五規劃綱要」等法案與文件。這意味著「十五五規劃綱要」在大陸已完成「合法化」程序，將正式推行。

回應民族團結進步法 陸委會：怎麼扣罪都可以

大陸全國人大昨天通過「民族團結進步促進法」，陸委會副主委梁文傑表示，陸委會對這部法律抱持警覺。因其文字表述模糊，解釋空間極大，未來適用範圍可能相當廣泛。「只要他愛怎麼解釋，怎麼扣罪名都可以。」

大陸護油…禁止成品油出口 汽、柴油及航空燃油都列管

中東衝突升級，為應對可能引發的燃油短缺，大陸國家發改委升級限制措施，下令煉油廠立即停止3月成品油出口，禁令涵蓋汽油、柴油和航空燃油的出口，適用於截至3月11日尚未完成通關手續油品，但保稅航空煤油不在禁令範圍內。

宣布重啟後 從中國丹東站開往北韓的第一列國際客運列車昨抵達平壤

新華社報導，當地時間12日傍晚，從中國丹東站開往北韓平壤站的國際旅客列車抵達平壤站。中國駐朝鮮大使王亞軍等使館部分外交官以及朝鮮鐵道省對外事業局局長金勇浩在月台迎接搭乘這趟列車來朝鮮的旅客。

大陸兩會聚焦經濟與科技 背後透露出「經熱政冷」 氛圍

今年大陸「兩會」（人大、政協會議）時間點特別，氛圍更是特別。由短至長看，開會前美軍攻擊伊朗、會上則正式公布「十五五規劃綱要草案」、而美國總統川普即將在數周後登陸、明年則迎來中共二十一大。面對這些高度複雜的內外政經交錯布局，「兩會」仍是外界觀察大陸的重要窗口。 聯合報特派記者廖士鋒第一線採訪今年大陸「兩會」，在與官員、代表的採訪互動中，觀察到了「經熱政冷」的趨勢……

