宣布重啟後 從中國丹東站開往北韓的第一列國際客運列車昨抵達平壤

新華社報導，當地時間12日傍晚，從中國丹東站開往北韓平壤站的國際旅客列車抵達平壤站。中國駐朝鮮大使王亞軍等使館部分外交官以及朝鮮鐵道省對外事業局局長金勇浩在月台迎接搭乘這趟列車來朝鮮的旅客。

中國國家鐵路集團有限公司10日宣布，自2026年3月12日起，中國北京、丹東至朝鮮平壤間雙向開行國際旅客列車，進一步促進中朝兩國人員往來、經貿合作及人文交流。北京與平壤間國際客運列車每週一、三、四、六雙向對開，丹東與平壤間國際客運列車每日雙向對開。

報導稱，王亞軍向搭乘本班列車來朝鮮的旅客表示熱烈歡迎。他說，此次中朝國際客運列車雙向開行是兩國人民共同期盼的喜事，也是兩國關係發展中的一件大事。

一位搭乘本班列車的青年女性下車後對記者表示，這次旅行非常順利，體驗很好，希望今後再次搭乘中朝國際客運列車。另一位老年女性乘客說，列車運行平穩舒適，將為中朝旅客往來兩國提供更多便利。