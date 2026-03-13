美安理會指責中俄保護伊朗 傅聰：美國是始作俑者，中方予強烈譴責

快訊

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸駐聯合國常駐代表傅聰要求美國停止在安理會搞政治操弄。 取自 央視《CCTV國際時訊》微博號
據央視《CCTV國際時訊》微博號，中國大陸聯合國常駐代表傅聰在一場由美國主導的關於伊朗形勢的安理會議上表示，安理會不能成為制裁施壓、服務個別國家政治議程的工具，要求美國停止在安理會搞政治操弄。

報導稱，紐約當地時間3月12日上午，由美國擔任輪值主席的聯合國安理會不顧已隨著相關決議的失效而對伊核問題無審議權，在中俄反對的情況下，仍舉行有關負責監督執行對伊朗制裁的「1737委員會」的會議。

據報導，美國常駐聯合國代表麥克．沃茲也指責俄羅斯和中國試圖透過阻礙該委員會運作來「保護伊朗」。對此，中國常駐聯合國代表傅聰大使當場嚴詞駁斥。傅聰指出，是美國單方面退出伊核全面協議，引發伊核危機。也是美國置自身信譽於不顧，與以色列兩度在與伊朗談判進程中悍然對伊朗動武，導致外交努力付諸東流。美國作為伊核危機的始作俑者，其所作所為違反國際法以及《聯合國憲章》宗旨和原則，中方予以強烈譴責。

傅聰指出，安理會行動的出發點應是緩和緊張局勢，維護中東地區的長治久安，不能有失公允，更不能成為制裁施壓、服務個別國家政治議程的工具。安理會應協助各方建立信任，彌合分歧，為重啟談判創造有利的條件，確保對話進程能夠在沒有武力威脅的環境下順利有效推進。有關國家應停止在安理會搞政治操弄。

