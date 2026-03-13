川習會前 採購美大豆聚焦

快訊

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導

彭博報導，在美國總統川普宣布將於3月底訪問中國大陸後，大豆採購議題預計將成為中美貿易官員下一輪會晤的焦點。不過市場人士指出，3月已過去近一半，大陸仍未恢復採購美國大豆。

報導指出，美國財長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）預計本周末在巴黎與中方官員會面，為川普訪陸做準備。分析人士稱，市場普遍認為，兩國領導人會晤，通常會帶動中國增加美國農產品的採購。

大豆是中美經貿談判的重要籌碼。2025年雙方貿易衝突升溫期間，中方曾暫停採購美國大豆；同年10月達成貿易休戰後，中方承諾在2026年1月前採購1,200萬噸。

市場資料顯示，中國已在2月前完成相關採購承諾，但之後交易陷入停滯。分析人士指出，中國買家可能等待9月美國新季大豆上市、價格更具競爭力時，再恢復採購。

路透報導，川普2月在與大陸國家主席習近平通話後表示，中方正考慮將本季美國大豆採購量提高至約2,000萬噸，但中方尚未證實相關說法。

此外，巴西大豆目前正值收穫季，供應充足且價格較低，也吸引中國進口商轉向南美市場。美國大豆庫存持續下降，加上仍面臨約13%的關稅成本，也降低中國民營榨油企業的採購意願。

彭博1月曾報導，在完成對美大豆首輪採購承諾後，中國已明顯加大對巴西大豆的採購力度。過去1周，中國進口商已敲定至少25船巴西大豆訂單，這批大豆預計於今年3至4月集中裝船。

美新一輪301調查對象含大陸 學者：川習會前施壓中方、增加籌碼

紐時：白宮未提川習會議題 企業高層未獲邀隨行

【專家之眼】美中走向戰略冷和？川普的「TACO」與北京的定力

彭博：北京怨川習會準備倉促 成果恐侷限貿易議題

人大閉幕 陸通過「十五五規劃綱要」

大陸十四屆人大四次會議昨天下午閉幕，表決通過包含「十五五規劃綱要」等法案與文件。這意味著「十五五規劃綱要」在大陸已完成「合法化」程序，將正式推行。

回應民族團結進步法 陸委會：怎麼扣罪都可以

大陸全國人大昨天通過「民族團結進步促進法」，陸委會副主委梁文傑表示，陸委會對這部法律抱持警覺。因其文字表述模糊，解釋空間極大，未來適用範圍可能相當廣泛。「只要他愛怎麼解釋，怎麼扣罪名都可以。」

大陸「護油」 禁止成品油出口 汽、柴油及航空燃油都列管

中東衝突升級，為應對可能引發的燃油短缺，大陸國家發改委升級限制措施，下令煉油廠立即停止3月成品油出口，禁令涵蓋汽油、柴油和航空燃油的出口，適用於截至3月11日尚未完成通關手續油品，但保稅航空煤油不在禁令範圍內。

人大完成合法化程序 陸十五五規劃綱要啟動

大陸全國「兩會」落幕，十四屆人大四次會議12日閉幕，表決通過包含「十五五規劃綱要」等法案與文件。意味著「十五五規劃綱要」在大陸已完成「合法化」程序，將正式推行。

川普訪陸 未見企業高層獲邀

美國總統川普與中國國家主席習近平計劃下月初在北京會面，紐約時報引述中國學者與美國企業界談話報導，中方官員對白宮至今未提峰會議題與具體協議感到挫折，美國業界高層也未獲邀隨行出訪。

