經濟日報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京12日電
大陸全國「兩會」落幕，十四屆人大四次會議12日閉幕，表決通過包含「十五五規劃綱要」等法案與文件。記者黃雅慧／攝影
大陸全國「兩會」落幕，十四屆人大四次會議12日閉幕，表決通過包含「十五五規劃綱要」等法案與文件。記者黃雅慧／攝影

大陸全國「兩會」落幕，十四屆人大四次會議12日閉幕，表決通過包含「十五五規劃綱要」等法案與文件。意味著「十五五規劃綱要」在大陸已完成「合法化」程序，將正式推行。

大陸人大會議12日的議程有11項，除了表決每年例行性的工作報告外，還通過「生態環境法典」、「民族團結進步促進法」、「國家發展規劃法」等三部法律，最重要的議程則是通過「關於國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要的決議」。

據此前公布十五五規劃綱要，核心目標在於經濟實力、科技實力、綜合國力大幅躍升，人均國內生產總值達到中等發達國家水平；重點任務有：要求科技自立自強；構建高水平社會主義市場經濟體制；推進城鄉區域協調發展；增進民生福祉；推動綠色發展；統籌發展與安全；擴大高水平對外開放等。

決議指出，會議同意人大財政經濟委員會的審查結果報告，決定批准這個規劃綱要。會議認為，十五五時期是基本實現社會主義現代化，夯實基礎，全面發展的關鍵時期，必須不懈努力，「推動事關中國式現代化全域的戰略任務取得重大突破」。會議要求，十五五時期要統籌國內國際兩個大局，「推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長」，推動人的全面發展，「全體人民共同富裕邁出堅實步伐」。

稍早大陸人大會議主席團10日通過人大財經委員會對十五五草案的「審查結果報告」，報告指出草案「總體可行」。

相關新聞

人大閉幕 陸通過「十五五規劃綱要」

大陸十四屆人大四次會議昨天下午閉幕，表決通過包含「十五五規劃綱要」等法案與文件。這意味著「十五五規劃綱要」在大陸已完成「合法化」程序，將正式推行。

回應民族團結進步法 陸委會：怎麼扣罪都可以

大陸全國人大昨天通過「民族團結進步促進法」，陸委會副主委梁文傑表示，陸委會對這部法律抱持警覺。因其文字表述模糊，解釋空間極大，未來適用範圍可能相當廣泛。「只要他愛怎麼解釋，怎麼扣罪名都可以。」

大陸「護油」 禁止成品油出口 汽、柴油及航空燃油都列管

中東衝突升級，為應對可能引發的燃油短缺，大陸國家發改委升級限制措施，下令煉油廠立即停止3月成品油出口，禁令涵蓋汽油、柴油和航空燃油的出口，適用於截至3月11日尚未完成通關手續油品，但保稅航空煤油不在禁令範圍內。

人大完成合法化程序 陸十五五規劃綱要啟動

大陸全國「兩會」落幕，十四屆人大四次會議12日閉幕，表決通過包含「十五五規劃綱要」等法案與文件。意味著「十五五規劃綱要」在大陸已完成「合法化」程序，將正式推行。

川習會前 採購美大豆聚焦

彭博報導，在美國總統川普宣布將於3月底訪問中國大陸後，大豆採購議題預計將成為中美貿易官員下一輪會晤的焦點。不過市場人士指出，3月已過去近一半，大陸仍未恢復採購美國大豆。

川普訪陸 未見企業高層獲邀

美國總統川普與中國國家主席習近平計劃下月初在北京會面，紐約時報引述中國學者與美國企業界談話報導，中方官員對白宮至今未提峰會議題與具體協議感到挫折，美國業界高層也未獲邀隨行出訪。

