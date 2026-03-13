人大完成合法化程序 陸十五五規劃綱要啟動

大陸全國「兩會」落幕，十四屆人大四次會議12日閉幕，表決通過包含「十五五規劃綱要」等法案與文件。意味著「十五五規劃綱要」在大陸已完成「合法化」程序，將正式推行。

大陸人大會議12日的議程有11項，除了表決每年例行性的工作報告外，還通過「生態環境法典」、「民族團結進步促進法」、「國家發展規劃法」等三部法律，最重要的議程則是通過「關於國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要的決議」。

據此前公布十五五規劃綱要，核心目標在於經濟實力、科技實力、綜合國力大幅躍升，人均國內生產總值達到中等發達國家水平；重點任務有：要求科技自立自強；構建高水平社會主義市場經濟體制；推進城鄉區域協調發展；增進民生福祉；推動綠色發展；統籌發展與安全；擴大高水平對外開放等。

決議指出，會議同意人大財政經濟委員會的審查結果報告，決定批准這個規劃綱要。會議認為，十五五時期是基本實現社會主義現代化，夯實基礎，全面發展的關鍵時期，必須不懈努力，「推動事關中國式現代化全域的戰略任務取得重大突破」。會議要求，十五五時期要統籌國內國際兩個大局，「推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長」，推動人的全面發展，「全體人民共同富裕邁出堅實步伐」。

稍早大陸人大會議主席團10日通過人大財經委員會對十五五草案的「審查結果報告」，報告指出草案「總體可行」。