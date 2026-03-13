大陸「護油」 禁止成品油出口 汽、柴油及航空燃油都列管

中東衝突升級，為應對可能引發的燃油短缺，大陸國家發改委升級限制措施，下令煉油廠立即停止3月成品油出口，禁令涵蓋汽油、柴油和航空燃油的出口，適用於截至3月11日尚未完成通關手續油品，但保稅航空煤油不在禁令範圍內。

路透報導，四名消息人士昨（12）日透露，中國官方已經下令立即禁止3月的成品油出口，大陸國家發改委官員上周已會見各煉油企業高層，口頭要求立即暫停成品油出口。大陸官方並通知最大型煉油企業暫停出口柴油和汽油。相關企業被要求停止簽署新合約，並協商以取消已達成的發貨。這次出口限制措施比上周的行動更進一步。

大陸是全球最大石油進口國，也是主要成品油出口國，石油貿易商透露，中國大型石油公司原計劃在2月和3月增加燃油出口，以獲取更高利潤，貿易商此前預測，中國3月汽油、柴油和噴射機燃料（不包括保稅航煤）出口量將達220萬噸至230萬噸，比2月的預估高出30萬噸至40萬噸。

然而，船舶追蹤資料和貿易消息人士的資訊顯示，截至目前，今年3月中國僅出口5萬噸汽油、30萬噸柴油及30萬噸海運煤油。

從大陸海關總署發布的數據來看，大陸石油、石油產品及有關原料出口金額在過去三年呈現下降趨勢。截至目前，大陸今年3月僅出口汽油5萬噸（42.2萬桶）、柴油30萬噸（224萬桶）和航空煤油30萬噸（236萬桶）。

今年前兩個月，大陸原油進口量增加15.8%至9,693萬噸，創下同期新高，成品油進口前兩個月累計進口增長43.3%至903.2萬噸。分析人士認為，中國龐大儲備有望在中東減產衝擊與貿易中斷的雙重壓力下發揮緩衝作用。