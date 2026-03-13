大陸「護油」 禁止成品油出口 汽、柴油及航空燃油都列管

快訊

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸國家發改委升級限制措施，下令煉油廠立即停止3月成品油出口，禁令涵蓋汽油、柴油和航空燃油的出口。（新華社）
中東衝突升級，為應對可能引發的燃油短缺，大陸國家發改委升級限制措施，下令煉油廠立即停止3月成品油出口，禁令涵蓋汽油、柴油和航空燃油的出口，適用於截至3月11日尚未完成通關手續油品，但保稅航空煤油不在禁令範圍內。

路透報導，四名消息人士昨（12）日透露，中國官方已經下令立即禁止3月的成品油出口，大陸國家發改委官員上周已會見各煉油企業高層，口頭要求立即暫停成品油出口。大陸官方並通知最大型煉油企業暫停出口柴油和汽油。相關企業被要求停止簽署新合約，並協商以取消已達成的發貨。這次出口限制措施比上周的行動更進一步。

大陸是全球最大石油進口國，也是主要成品油出口國，石油貿易商透露，中國大型石油公司原計劃在2月和3月增加燃油出口，以獲取更高利潤，貿易商此前預測，中國3月汽油、柴油和噴射機燃料（不包括保稅航煤）出口量將達220萬噸至230萬噸，比2月的預估高出30萬噸至40萬噸。

然而，船舶追蹤資料和貿易消息人士的資訊顯示，截至目前，今年3月中國僅出口5萬噸汽油、30萬噸柴油及30萬噸海運煤油。

從大陸海關總署發布的數據來看，大陸石油、石油產品及有關原料出口金額在過去三年呈現下降趨勢。截至目前，大陸今年3月僅出口汽油5萬噸（42.2萬桶）、柴油30萬噸（224萬桶）和航空煤油30萬噸（236萬桶）。

今年前兩個月，大陸原油進口量增加15.8%至9,693萬噸，創下同期新高，成品油進口前兩個月累計進口增長43.3%至903.2萬噸。分析人士認為，中國龐大儲備有望在中東減產衝擊與貿易中斷的雙重壓力下發揮緩衝作用。

相關新聞

人大閉幕 陸通過「十五五規劃綱要」

大陸十四屆人大四次會議昨天下午閉幕，表決通過包含「十五五規劃綱要」等法案與文件。這意味著「十五五規劃綱要」在大陸已完成「合法化」程序，將正式推行。

回應民族團結進步法 陸委會：怎麼扣罪都可以

大陸全國人大昨天通過「民族團結進步促進法」，陸委會副主委梁文傑表示，陸委會對這部法律抱持警覺。因其文字表述模糊，解釋空間極大，未來適用範圍可能相當廣泛。「只要他愛怎麼解釋，怎麼扣罪名都可以。」

人大完成合法化程序 陸十五五規劃綱要啟動

大陸全國「兩會」落幕，十四屆人大四次會議12日閉幕，表決通過包含「十五五規劃綱要」等法案與文件。意味著「十五五規劃綱要」在大陸已完成「合法化」程序，將正式推行。

川習會前 採購美大豆聚焦

彭博報導，在美國總統川普宣布將於3月底訪問中國大陸後，大豆採購議題預計將成為中美貿易官員下一輪會晤的焦點。不過市場人士指出，3月已過去近一半，大陸仍未恢復採購美國大豆。

川普訪陸 未見企業高層獲邀

美國總統川普與中國國家主席習近平計劃下月初在北京會面，紐約時報引述中國學者與美國企業界談話報導，中方官員對白宮至今未提峰會議題與具體協議感到挫折，美國業界高層也未獲邀隨行出訪。

