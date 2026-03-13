川普訪陸 未見企業高層獲邀

美國總統川普與中國國家主席習近平計劃下月初在北京會面，紐約時報引述中國學者與美國企業界談話報導，中方官員對白宮至今未提峰會議題與具體協議感到挫折，美國業界高層也未獲邀隨行出訪。

川普計劃三月卅一日至四月二日訪問北京，紐時報導，去年曾隨中國學者訪團赴美進行非正式討論的上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，這類訪問通常數月前會先期規畫，但這次開啟太晚，至今未見進度。

吳心伯說，各界不清楚川普訪中有什麼目標，包括要達成哪些商業協議及來訪還想做些什麼。

他認為，中方這次應該不會像川普上次二○一七年訪中那樣隆重接待，當時習近平親自為他導覽參觀紫禁城，但數月後川普對中國發起貿易戰。中方可能認為，無論如何款待川普都無法防止他改變心意。報導指出，美國財政部長貝森特與中國副總理何立峰計劃本周在巴黎會晤，上述問題屆時可能會有答案。

川普難以預測，認為讓另一方措手不及是協商勝利的關鍵，中方則偏好元首會晤需鉅細靡遺的提早詳盡安排。

德國與英國領袖先前訪中均有數十位企業高層隨行。美中貿易全國委員會會長譚森表示，白宮至今未邀請美國企業領袖隨同。譚森說，難以想像美國總統不想組團出訪，但至今業界未見邀請函。他說，川普政府仍未決定企業執行長是否應隨總統外訪。

川普二○一七年首任期間訪問中國，當時多位企業代表隨行。一名白宮發言人指出，川普政府傾向在適當時候邀約，目前未發邀請函給企業很正常。至於峰會目標，雙方至今都沒有透露具體事項。