回應民族團結進步法 陸委會：怎麼扣罪都可以

聯合報／ 記者張鈺琪／台北報導
陸委會副主委梁文傑12日主持記者會。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑12日主持記者會。記者陳宥菘／攝影

大陸全國人大昨天通過「民族團結進步促進法」，陸委會副主委梁文傑表示，陸委會對這部法律抱持警覺。因其文字表述模糊，解釋空間極大，未來適用範圍可能相當廣泛。「只要他愛怎麼解釋，怎麼扣罪名都可以。」

梁文傑昨天在例行記者會上指出，從內容來看，這部法律可視為將習近平民族工作思想法律化，核心在於透過法律規範全中國。

他表示，通篇檢視該法內容，最值得注意的是其中強調要樹立「正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀」。這代表中共要求各民族對歷史與國家的理解，必須服膺同一套官方詮釋；歷史與文化也只能有一種解釋。未來若出現不同歷史觀或未獲官方認可的詮釋，當局就可能依法律手段加以制裁，並以「違背國家統一」或「煽動分裂國家」等罪名處理。

梁文傑並提到，近期大陸全國人大「兩高」工作報告中，也再次提及八旗文化總編輯富察（李延賀）案，將其列為「煽動分裂國家」的代表案例之一。但他稱，富察真正觸犯的，其實是出版不符合中共所謂「正確國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀」的書籍。

梁文傑表示，陸委會對此法抱持警惕，該法律不僅適用於大陸境內，條文也提到，對於大陸境外不符合法律規定的個人與組織，也可依法制裁。換言之，影響範圍可能擴及美國、日本與台灣等地的歷史、宗教與文化界。

分裂國家 全國人大 習近平

3月12日，陸委會舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。針對大陸全國人大當天閉幕並通過「民族團結進步促進法」，以及中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際也發表相關講話，梁文傑表示，陸委會對這部法律抱持警覺。

