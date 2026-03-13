聽新聞
人大閉幕 陸通過「十五五規劃綱要」

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京報導
大陸全國人大會議昨天閉幕，圖為人大代表向「兩會」服務工作人員點讚並道別。（中通社）
大陸全國人大會議昨天閉幕，圖為人大代表向「兩會」服務工作人員點讚並道別。（中通社）

大陸十四屆人大四次會議昨天下午閉幕，表決通過包含「十五五規劃綱要」等法案與文件。這意味著「十五五規劃綱要」在大陸已完成「合法化」程序，將正式推行。

昨天大陸人大會議閉幕的議程有十一項，除了表決每年例行性的工作報告外，還通過「生態環境法典」、「民族團結進步促進法」、「國家發展規劃法」等三部法律，最重要的議程則是通過了「關於國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要的決議」。

決議指出，會議同意人大財政經濟委員會的審查結果報告，決定批准這個規劃綱要。會議認為，十五五時期是基本實現社會主義現代化，夯實基礎，全面發展的關鍵時期，必須不懈努力，「推動事關中國式現代化全域的戰略任務取得重大突破」。會議要求，十五五時期要統籌國內國際兩個大局，「推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長」，推動人的全面發展，「全體人民共同富裕邁出堅實步伐」。

稍早大陸人大會議主席團十日通過了人大財經委員會對十五五草案的「審查結果報告」，報告指出草案「總體可行」。此次兩會期間，大陸國務院也根據各代表團的審查意見，「對綱要草案進行了修改」，不過目前官方尚未發布最終版本。

昨表決通過的「民族團結進步促進法」也備受關注，該法在兩岸部分，包括：促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，增進台灣民眾對中華民族歸屬感、認同感、榮譽感，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化。並明確公民有維護國家統一、民族團結的義務」。

值得一提的是，此次大陸全國人大全體會議，並未做出任何人事相關決議與任命，部分身兼中共黨內職務的高層仍未補選為相應的大陸國家職務。

