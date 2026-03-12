侵蝕身份認同？陸通過「民族團結進步促進法」 引少數民族人權擔憂

中國周四（3月12日）通過了一部旨在推動55個少數民族形成「共同」國家認同的法律。批評人士表示，此舉將進一步侵蝕非漢族群體的身份認同，並可能將任何質疑這種「統一」的人定性為可受法律懲處的分裂分子。

這部名為「民族團結進步促進法」的法律，在其草案中表述旨在以中國共產黨為核心，凝聚團結，「實現中華民族偉大復興」。其中規定，「未成年人的父母或者其他監護人應當依法履行家庭教育責任，教育和引導未成年人熱愛中國共產黨」。

據路透社記者現場目擊，該法在全國人大年度會議閉幕會議上以2756票贊成、3票反對、3票棄權獲得通過。

中國官方認定56個民族，以漢族為主體。漢族人口佔全國14億人口的逾91%。

中國少數民族——包括藏族、蒙古族、回族、滿族和維吾爾族——聚居地區合計約佔全國陸地面積的一半，其中大部分地區自然資源豐富。

該法律草案規定通過教育、住房、人口流動、社區生活、文化、旅游和發展政策，推動各民族融合。

普通話：「在位置、順序等方面突出」

該法律草案規定，普通話是學校教學及政府和官方事務的基本用語。在普通話與少數民族語言並用的公共場所，「應當在位置、順序等方面突出國家通用語言文字」。

在此規定之後，「國家尊重和保障少數民族語言文字的學習和使用」。

在西藏、新疆和內蒙古，盡管遭到學生、教師和家長強烈反對和抗議，當局已經大幅削減學生接受母語教育的機會。

在2020年之前，內蒙古自治區的學生可以用蒙古語學習大部分課程。但是，當年的新生發現他們的蒙古語教材不再獲准使用，只能使用中文教材。這一政策轉變引發了大規模抗議，當局隨即進行鎮壓，此後還開展了再教育運動。

新法律實際上在全國層面規定少數民族語言不得作為主要教學語言。

推進「互嵌式社區環境」

該法草案還規定，宗教團體、宗教學校和宗教場所須「堅持我國宗教中國化方向」。

該法草案還禁止「以民族身份、風俗習慣、宗教信仰等為由干涉婚姻自由」，以促進各民族之間的通婚。

民族事務被納入中國社會治理體系，相關條款涵蓋反分裂、邊境安全、風險防範和社會穩定等內容。

草案規定，境外組織和個人「實施破壞民族團結進步、制造民族分裂的行為，依法追究法律責任」。

康奈爾大學政府學副教授、中國外交政策專家卡爾森（Allen Carlson）表示，該法律進一步彰顯了走向同化的趨勢。他對路透社記者表示：「這部法律比以往任何時候都更清楚地表明，在習近平領導下的中華人民共和國，非漢族人民必須更多地融入漢族主體，並首先效忠於北京」，他說。

學者們還指出，法律草案中提及推進「互嵌式社區環境」建設，這可能導致少數民族聚居社區被拆散。

「其意圖是鼓勵漢族和其他少數民族遷入彼此的社區」，馬裡蘭大學研究中國雙語政策的教授周明朗說。

聲援少數民族人士恐將面臨更強烈鎮壓

哈佛大學法學學者阿薩特（Rayhan Asat）對美聯社表示，「這部法律是一個戰略工具，為政府實施各種侵犯人權的行為提供了借口。」

阿薩特表示，她的弟弟埃克帕爾．阿薩特（Ekpar Asat）目前正在新疆服刑15年，罪名是「煽動民族歧視和民族仇恨」。她說，家人從未收到政府關於其被捕或受審的任何正式通知。

阿薩特的弟弟是一位企業家，曾為維吾爾人創建了一個社交媒體平台。她表示，弟弟於2016年以美國國務院國際項目訪客名義訪美後不久便遭到拘押。

維吾爾族是一個信仰伊斯蘭教的少數民族群體，長期以來遭受中國的大規模拘押乃至監禁。2022年，聯合國人權高專辦公室發布一份報告，表示中國對新疆維吾爾人實施酷刑的指控是可信的，而相關行為可能已構成反人類罪。

「中國政府提出這部民族團結促進法草案，目的在全面動員政府和民間力量，將人民團結在中國共產黨領導之下，不惜犧牲人權，」 人權觀察亞洲區助理主任王松蓮說。 「藏人、維吾爾人以及聲援少數民族人士恐將面臨政府更強烈的鎮壓。」

【 本文章由德國之聲授權提供】