中國通過民族團結促進法 沈有忠：恐變對台長臂管轄

中國人大今天通過「民族團結進步促進法」，陸委會副主委沈有忠表示，這可能為北京未來處理兩岸問題提供法律依據，並對所謂的「台獨分子」進行長臂管轄。

路透社報導，中國已有多項法律規範，包括2024年發布的指導方針，用以懲治「頑固」台獨分子，甚至可判處死刑，然而中國實際上對台灣不具司法管轄權。

中國第14屆全國人大第4次會議今天通過這項新法，核心在於透過法律規範全中國，「鑄牢中華民族共同體意識」，增強對中華文化的認同，但未直接提及台灣。

沈有忠指出，這部法律看起來是針對中國境內少數民族，卻涉及了境外，並提到要推進民族團結和國家統一，所以也可能藉此作為法律基礎，外溢到變成處理兩岸問題以及針對所謂台獨分子的法律依據。

沈有忠補充說，相關規定模糊空泛，處罰卻具體明確。

新法中另有條文指出，境外人士或組織如有破壞「民族團結與進步」或煽動民族分裂的行為，將依法追究法律責任。

沈有忠表示：「中共有很多作為，名義上是對內宣稱要維穩，但事實上也有可能轉化為長臂管轄，或者說轉化為跨境鎮壓。」

台灣官員指出，這項新法凸顯北京策略的轉變，過去中國立法主要是反對特定信念，例如台灣獨立，現在則威脅若不積極推動中國統一，也將面臨懲罰。

一名因事涉敏感要求匿名的台灣高層官員對路透社說：「以前支持台灣獨立會被懲罰，現在還得積極支持統一，否則也會惹上麻煩。」