中國通過民族團結促進法 沈有忠：恐變對台長臂管轄

中央社／ 台北12日綜合外電報導

中國人大今天通過「民族團結進步促進法」，陸委會副主委沈有忠表示，這可能為北京未來處理兩岸問題提供法律依據，並對所謂的「台獨分子」進行長臂管轄。

路透社報導，中國已有多項法律規範，包括2024年發布的指導方針，用以懲治「頑固」台獨分子，甚至可判處死刑，然而中國實際上對台灣不具司法管轄權。

中國第14屆全國人大第4次會議今天通過這項新法，核心在於透過法律規範全中國，「鑄牢中華民族共同體意識」，增強對中華文化的認同，但未直接提及台灣。

沈有忠指出，這部法律看起來是針對中國境內少數民族，卻涉及了境外，並提到要推進民族團結和國家統一，所以也可能藉此作為法律基礎，外溢到變成處理兩岸問題以及針對所謂台獨分子的法律依據。

沈有忠補充說，相關規定模糊空泛，處罰卻具體明確。

新法中另有條文指出，境外人士或組織如有破壞「民族團結與進步」或煽動民族分裂的行為，將依法追究法律責任。

沈有忠表示：「中共有很多作為，名義上是對內宣稱要維穩，但事實上也有可能轉化為長臂管轄，或者說轉化為跨境鎮壓。」

台灣官員指出，這項新法凸顯北京策略的轉變，過去中國立法主要是反對特定信念，例如台灣獨立，現在則威脅若不積極推動中國統一，也將面臨懲罰。

一名因事涉敏感要求匿名的台灣高層官員對路透社說：「以前支持台灣獨立會被懲罰，現在還得積極支持統一，否則也會惹上麻煩。」

北京 陸委會

人大通過「民族團結促進法」 陸委會：恐以法律壓制不同歷史詮釋

3月12日，陸委會舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。針對大陸全國人大當天閉幕並通過「民族團結進步促進法」，以及中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際也發表相關講話，梁文傑表示，陸委會對這部法律抱持警覺。

大陸人大會議閉幕 正式通過「十五五規劃綱要」

大陸十四屆人大四次會議12日下午閉幕，表決通過了包含「十五五規劃綱要」、還有「生態環境法典」、「民族團結進步法」、「國家發展規劃法」等多部法案與文件。這意味著「十五五規劃綱要」在大陸已經完成「合法化」程序，將正式推行。今日人大會議閉幕也意味著今年大陸「兩會」正式落幕。

侵蝕身份認同？陸通過「民族團結進步促進法」 引少數民族人權擔憂

中國周四（3月12日）通過了一部旨在推動55個少數民族形成「共同」國家認同的法律。批評人士表示，此舉將進一步侵蝕非漢族群體的身份認同，並可能將任何質疑這種「統一」的人定性為可受法律懲處的分裂分子…

陸全國人大閉幕 去年預算執行和今年預算11票反對、6票棄權

大陸全國人大會議12日下午3時在北京人民大會堂舉行閉幕會。其中今年的國務院政府工作報告、十五五規劃，都有1票反對、2票棄權。去年的國民經濟和社會發展的執行和今年的規劃，則有3票反對、11票棄權。去年中央和地方預算執行和今年預算，更有11票反對、6票棄權，是歷年來棄權人數較多的一次。

美巡邏機飛越台海 陸官媒僅在英文版報導「全程進行追蹤監視」

預估在月底登場的美國總統川普訪問大陸、再度「川習會」之前，美國海軍1架P-8A巡邏機11日在國際空域飛越台灣海峽。陸媒引述消息人士稱，解放軍組織海空軍全程進行追蹤、監視和預警，有效應對此一情況。

陸人大代表凌友詩：年底APEC會議 鄭麗文有可能見到大陸高層

在台灣出生的大陸全國人大代表凌友詩接受港媒訪問稱，（大陸）「打擊台獨」不是今年才出現，而是延續近年政策表述脈絡，「且國家正漸進式推動統一，深信兩岸統一不會太遙遠，現在應從多方面推動台灣島內的愛國教育，以免統一來得太快，大家還未準備好」，她還表示，年底APEC會議在大陸舉行，國民黨主席鄭麗文有可能見到大陸高層。

