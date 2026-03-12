聽新聞
0:00 / 0:00
大陸司法部長：2026立法重點 著力解決內捲式競爭
中國司法部長賀榮今天在全國人大會議閉幕後表示，今年中國政府立法工作的重點之一，是著力解決「內捲式競爭」等問題，並制定「全國統一大市場建設條例」。此外，今年還將加速研究人工智慧（AI）等領域的立法。
中國第14屆全國人大第4次會議今天閉幕，會後由大會安排第3場「部長通道」活動，由部分部委首長接受現場媒體採訪。新華社報導，賀榮在回答提問時，作上述表示。
賀榮表示，今年中國政府立法工作將重點突出的幾個方面，其中之一就是「優化營商環境」，並制定「全國統一大市場建設條例」，同時著力解決民眾關心的地方保護、不當設置準入條件、「內捲式競爭」等問題。
她提到，AI是今年中國全國「兩會」的高頻詞，因此今年司法部門將加速研究AI、低空經濟等領域立法，並修訂道路交通安全法、制定空域管理條例等法條；且將制定實施供水、藥品管理、道路運輸管理等方面的行政法規。
賀榮還說，包括新就業和「靈活就業」群體權益保障、生產安全事故隱患排查等問題，由於關係民眾的「幸福指數」和「安全指數」，都將是中國政府立法的重點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。