快訊

養老計畫夢碎…63歲嬤獨力養大4孫子女 無奈嘆「沒奢望能退休」

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸司法部長：2026立法重點 著力解決內捲式競爭

中央社／ 台北12日電

中國司法部長賀榮今天在全國人大會議閉幕後表示，今年中國政府立法工作的重點之一，是著力解決「內捲式競爭」等問題，並制定「全國統一大市場建設條例」。此外，今年還將加速研究人工智慧（AI）等領域的立法。

中國第14屆全國人大第4次會議今天閉幕，會後由大會安排第3場「部長通道」活動，由部分部委首長接受現場媒體採訪。新華社報導，賀榮在回答提問時，作上述表示。

賀榮表示，今年中國政府立法工作將重點突出的幾個方面，其中之一就是「優化營商環境」，並制定「全國統一大市場建設條例」，同時著力解決民眾關心的地方保護、不當設置準入條件、「內捲式競爭」等問題。

她提到，AI是今年中國全國「兩會」的高頻詞，因此今年司法部門將加速研究AI、低空經濟等領域立法，並修訂道路交通安全法、制定空域管理條例等法條；且將制定實施供水、藥品管理、道路運輸管理等方面的行政法規。

賀榮還說，包括新就業和「靈活就業」群體權益保障、生產安全事故隱患排查等問題，由於關係民眾的「幸福指數」和「安全指數」，都將是中國政府立法的重點。

人工智慧 幸福指數 新華社

延伸閱讀

大陸司法部長：將加快研究AI、低空經濟等領域立法

行政院將總預算、財劃法、國安修法列為優先 盼立院速審

陸人大報告 趙樂際：堅持運用法律打擊台獨

陸2026政府工作報告 李強：聚焦5大產業 科技領域拚國產替代

相關新聞

人大通過「民族團結促進法」 陸委會：恐以法律壓制不同歷史詮釋

3月12日，陸委會舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。針對大陸全國人大當天閉幕並通過「民族團結進步促進法」，以及中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際也發表相關講話，梁文傑表示，陸委會對這部法律抱持警覺。

大陸人大會議閉幕 正式通過「十五五規劃綱要」

大陸十四屆人大四次會議12日下午閉幕，表決通過了包含「十五五規劃綱要」、還有「生態環境法典」、「民族團結進步法」、「國家發展規劃法」等多部法案與文件。這意味著「十五五規劃綱要」在大陸已經完成「合法化」程序，將正式推行。今日人大會議閉幕也意味著今年大陸「兩會」正式落幕。

陸全國人大閉幕 去年預算執行和今年預算11票反對、6票棄權

大陸全國人大會議12日下午3時在北京人民大會堂舉行閉幕會。其中今年的國務院政府工作報告、十五五規劃，都有1票反對、2票棄權。去年的國民經濟和社會發展的執行和今年的規劃，則有3票反對、11票棄權。去年中央和地方預算執行和今年預算，更有11票反對、6票棄權，是歷年來棄權人數較多的一次。

美巡邏機飛越台海 陸官媒僅在英文版報導「全程進行追蹤監視」

預估在月底登場的美國總統川普訪問大陸、再度「川習會」之前，美國海軍1架P-8A巡邏機11日在國際空域飛越台灣海峽。陸媒引述消息人士稱，解放軍組織海空軍全程進行追蹤、監視和預警，有效應對此一情況。

陸人大代表凌友詩：年底APEC會議 鄭麗文有可能見到大陸高層

在台灣出生的大陸全國人大代表凌友詩接受港媒訪問稱，（大陸）「打擊台獨」不是今年才出現，而是延續近年政策表述脈絡，「且國家正漸進式推動統一，深信兩岸統一不會太遙遠，現在應從多方面推動台灣島內的愛國教育，以免統一來得太快，大家還未準備好」，她還表示，年底APEC會議在大陸舉行，國民黨主席鄭麗文有可能見到大陸高層。

【專家之眼】美中走向戰略冷和？川普的「TACO」與北京的定力

如無意外，美國總統川普3月底即將再度踏上北京。有媒體披露，基於種種因素，此次川普訪陸不但規格縮水，且行程僅限北京。然而，雖然這場被白宮官宣為「決定美中未來十年」的峰會，在中東局勢升高之際，仍將吸引全球目光，但恐將是一場走過場的外交煙火秀。重點是川習會後，美中影響下的全球格局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。