川普訪中傳陸方不滿美方安排 北京：保持著溝通

中央社／ 台北12日電

多家外媒相繼報導，針對美國總統川普訪問中國，中方對美方的相關安排感到不悅，且行程可能縮水。中國外交部發言人郭嘉昆今天不願對此正面回應，僅指中美就雙方元首互動「保持著溝通」，具體問題目前沒有可以提供的訊息。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答外媒相關提問時，作上述表示。

路透社日前報導，3名知情人士透露，中方對川普（Donald Trump）政府臨陣磨槍的籌備感到挫折，因為這類活動通常需要數個月的精心準備，這讓屆時將舉行的「川習會」蒙上陰影。

布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）對此表示，這感覺像是一場「不斷縮水的國是訪問。行程的目標似乎一天比一天小」。

紐約時報報導引述中國學者表示，中方官員對白宮至今未提供川普有意討論的議題，及雙方可能達成的協議感到挫折。而美國企業領袖則透露，至今仍未獲邀隨行訪中。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，這類訪問通常數月前會預先規劃，但這次開啟得太晚，至今未見進度。各界至今不清楚川普訪中有什麼目標，包括要達成哪些商業協議，以及來訪還想做些什麼。

吳心伯認為，中方這次應該不會像上次川普訪中那樣隆重接待，當時習近平親自為他參觀紫禁城導覽，但數月後川普就對中國發起貿易戰。至於這次，不確定中方是否還會如此隆重款待，因為無論如何對待川普，都無法防止他改變心意。

白宮 習近平 川普

王毅展開外交斡旋…是否與美國溝通伊朗戰事？ 中國避答

相關新聞

大陸人大會議閉幕 正式通過「十五五規劃綱要」

大陸十四屆人大四次會議12日下午閉幕，表決通過了包含「十五五規劃綱要」、還有「生態環境法典」、「民族團結進步法」、「國家發展規劃法」等多部法案與文件。這意味著「十五五規劃綱要」在大陸已經完成「合法化」程序，將正式推行。今日人大會議閉幕也意味著今年大陸「兩會」正式落幕。

陸全國人大閉幕 去年預算執行和今年預算11票反對、6票棄權

大陸全國人大會議12日下午3時在北京人民大會堂舉行閉幕會。其中今年的國務院政府工作報告、十五五規劃，都有1票反對、2票棄權。去年的國民經濟和社會發展的執行和今年的規劃，則有3票反對、11票棄權。去年中央和地方預算執行和今年預算，更有11票反對、6票棄權，是歷年來棄權人數較多的一次。

美巡邏機飛越台海 陸官媒僅在英文版報導「全程進行追蹤監視」

預估在月底登場的美國總統川普訪問大陸、再度「川習會」之前，美國海軍1架P-8A巡邏機11日在國際空域飛越台灣海峽。陸媒引述消息人士稱，解放軍組織海空軍全程進行追蹤、監視和預警，有效應對此一情況。

陸人大代表凌友詩：年底APEC會議 鄭麗文有可能見到大陸高層

在台灣出生的大陸全國人大代表凌友詩接受港媒訪問稱，（大陸）「打擊台獨」不是今年才出現，而是延續近年政策表述脈絡，「且國家正漸進式推動統一，深信兩岸統一不會太遙遠，現在應從多方面推動台灣島內的愛國教育，以免統一來得太快，大家還未準備好」，她還表示，年底APEC會議在大陸舉行，國民黨主席鄭麗文有可能見到大陸高層。

【專家之眼】美中走向戰略冷和？川普的「TACO」與北京的定力

如無意外，美國總統川普3月底即將再度踏上北京。有媒體披露，基於種種因素，此次川普訪陸不但規格縮水，且行程僅限北京。然而，雖然這場被白宮官宣為「決定美中未來十年」的峰會，在中東局勢升高之際，仍將吸引全球目光，但恐將是一場走過場的外交煙火秀。重點是川習會後，美中影響下的全球格局。

談判籌碼…稀土供應 將成川習會焦點

美國總統川普預定本月底訪問中國大陸，「川習會」舉行前各種雙方談判的內容側重訊息逐漸釋出。港媒南華早報昨日披露，美國的先進武器系統嚴重依賴大陸稀土等礦產資源，意味著大陸可決定美國對伊朗的打擊行動能持續多久，稀土供應相關議題也將會是川習會的焦點。

