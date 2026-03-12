川普訪中傳陸方不滿美方安排 北京：保持著溝通

多家外媒相繼報導，針對美國總統川普訪問中國，中方對美方的相關安排感到不悅，且行程可能縮水。中國外交部發言人郭嘉昆今天不願對此正面回應，僅指中美就雙方元首互動「保持著溝通」，具體問題目前沒有可以提供的訊息。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答外媒相關提問時，作上述表示。

路透社日前報導，3名知情人士透露，中方對川普（Donald Trump）政府臨陣磨槍的籌備感到挫折，因為這類活動通常需要數個月的精心準備，這讓屆時將舉行的「川習會」蒙上陰影。

布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）對此表示，這感覺像是一場「不斷縮水的國是訪問。行程的目標似乎一天比一天小」。

紐約時報報導引述中國學者表示，中方官員對白宮至今未提供川普有意討論的議題，及雙方可能達成的協議感到挫折。而美國企業領袖則透露，至今仍未獲邀隨行訪中。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，這類訪問通常數月前會預先規劃，但這次開啟得太晚，至今未見進度。各界至今不清楚川普訪中有什麼目標，包括要達成哪些商業協議，以及來訪還想做些什麼。

吳心伯認為，中方這次應該不會像上次川普訪中那樣隆重接待，當時習近平親自為他參觀紫禁城導覽，但數月後川普就對中國發起貿易戰。至於這次，不確定中方是否還會如此隆重款待，因為無論如何對待川普，都無法防止他改變心意。