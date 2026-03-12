2026中共對台施壓法制化 沈有忠：軍事演訓不會少

台灣智庫今天舉辦「解析中國兩會」座談會，學者分析，中共今年對台施壓力道將逐漸增加，包括施壓法制化、長臂管轄經常化；陸委會副主委沈有忠表示，中共今年對台軍事演訓也不會減少。

台灣智庫12日舉辦「解析中國兩會：政策訊號、經濟指標與政治語言」媒體座談會，多名專家學者與會。

台北醫學大學通識中心教授張國城表示，從中國「兩會」來看，中國國家主席習近平的政權依舊穩固，沒有被嚴重挑戰的跡象。今年中共軍費增長7%，超過GDP成長目標，所釋出的意義是，黨與個人對軍權的絕對控制為優先，應該把軍費增加與軍事發展方向視為「危險不可忽略的訊號」。

張國城指出，中共今年對台工作的壓力逐漸增加，施壓法制化、制度化，長臂管轄趨於經常化，顯示已不顧及台灣人民情感，且已到了武力與高壓解決台灣問題的前沿，意在團結內部意志，凸顯敵對無法迴避。

陸委會副主委沈有忠指出，今年中共對台的軍事行動也不會減少，在通過軍事預算時，就有提到其中一部分用於第一島鏈上的軍事演訓以及圍島演訓。

沈有忠還強調，今年特別需要注意的是，中共將「促融合」與「反介入」合併運用，並強化「一中原則」敘事。若台灣人也配合「一中原則」敘事，把台灣議題變成中國內政問題，美國與日本等國際盟友的介入正當性會降低。

對於最近中共軍機繞台減少，張國城指出，可能是「川習會」前給美國總統川普面子，但隨時可以恢復，且「毫無外部成本」，中國甚至可藉此向亞太國家釋出在運用武力上的審慎與收放自如的態度。他強調，軍機繞台就是一種「犯台預演」，目的是為了純熟技術與戰術，並不只是單純武力威嚇。

沈有忠則提醒，在當前台美軍售敏感的階段，有些論調指出，因為中共軍機軍艦擾台下降，使國際社會認為兩岸稍微緩和，台灣購買美國防禦性武器的必要性因此下降。他強調，軍機軍艦擾台的數量增減，「都是中共單方面決定的」，若把主動權交給對方，是相當危險的事情。

中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣則從經濟角度分析說，中共軍機繞台減少可能與伊朗及委內瑞拉局勢有關，原本中國可以用低於市場行情1/3的價格從這兩國購買廉價石油，若以每桶石油60美元計算，即為15至20美元；而現在布蘭特原油漲到每桶100美元，每架飛機起飛成本約為過去的5倍。