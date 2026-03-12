快訊

新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

聽新聞
0:00 / 0:00

2026中共對台施壓法制化 沈有忠：軍事演訓不會少

中央社／ 台北12日電

台灣智庫今天舉辦「解析中國兩會」座談會，學者分析，中共今年對台施壓力道將逐漸增加，包括施壓法制化、長臂管轄經常化；陸委會副主委沈有忠表示，中共今年對台軍事演訓也不會減少。

台灣智庫12日舉辦「解析中國兩會：政策訊號、經濟指標與政治語言」媒體座談會，多名專家學者與會。

台北醫學大學通識中心教授張國城表示，從中國「兩會」來看，中國國家主席習近平的政權依舊穩固，沒有被嚴重挑戰的跡象。今年中共軍費增長7%，超過GDP成長目標，所釋出的意義是，黨與個人對軍權的絕對控制為優先，應該把軍費增加與軍事發展方向視為「危險不可忽略的訊號」。

張國城指出，中共今年對台工作的壓力逐漸增加，施壓法制化、制度化，長臂管轄趨於經常化，顯示已不顧及台灣人民情感，且已到了武力與高壓解決台灣問題的前沿，意在團結內部意志，凸顯敵對無法迴避。

陸委會副主委沈有忠指出，今年中共對台的軍事行動也不會減少，在通過軍事預算時，就有提到其中一部分用於第一島鏈上的軍事演訓以及圍島演訓。

沈有忠還強調，今年特別需要注意的是，中共將「促融合」與「反介入」合併運用，並強化「一中原則」敘事。若台灣人也配合「一中原則」敘事，把台灣議題變成中國內政問題，美國與日本等國際盟友的介入正當性會降低。

對於最近中共軍機繞台減少，張國城指出，可能是「川習會」前給美國總統川普面子，但隨時可以恢復，且「毫無外部成本」，中國甚至可藉此向亞太國家釋出在運用武力上的審慎與收放自如的態度。他強調，軍機繞台就是一種「犯台預演」，目的是為了純熟技術與戰術，並不只是單純武力威嚇。

沈有忠則提醒，在當前台美軍售敏感的階段，有些論調指出，因為中共軍機軍艦擾台下降，使國際社會認為兩岸稍微緩和，台灣購買美國防禦性武器的必要性因此下降。他強調，軍機軍艦擾台的數量增減，「都是中共單方面決定的」，若把主動權交給對方，是相當危險的事情。

中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣則從經濟角度分析說，中共軍機繞台減少可能與伊朗及委內瑞拉局勢有關，原本中國可以用低於市場行情1/3的價格從這兩國購買廉價石油，若以每桶石油60美元計算，即為15至20美元；而現在布蘭特原油漲到每桶100美元，每架飛機起飛成本約為過去的5倍。

經濟指標 中共對台 陸委會

延伸閱讀

大陸兩會訊號 學者：北京不再掩飾經濟困境

美新一輪301調查對象含大陸 學者：川習會前施壓中方、增加籌碼

中共將過民族團結法 陸委會：不該用在兩岸

「川習會」是否影響台灣？學者僅憂心美對台軍購恐拖延

相關新聞

大陸人大會議閉幕 正式通過「十五五規劃綱要」

大陸十四屆人大四次會議12日下午閉幕，表決通過了包含「十五五規劃綱要」、還有「生態環境法典」、「民族團結進步法」、「國家發展規劃法」等多部法案與文件。這意味著「十五五規劃綱要」在大陸已經完成「合法化」程序，將正式推行。今日人大會議閉幕也意味著今年大陸「兩會」正式落幕。

陸全國人大閉幕 去年預算執行和今年預算11票反對、6票棄權

大陸全國人大會議12日下午3時在北京人民大會堂舉行閉幕會。其中今年的國務院政府工作報告、十五五規劃，都有1票反對、2票棄權。去年的國民經濟和社會發展的執行和今年的規劃，則有3票反對、11票棄權。去年中央和地方預算執行和今年預算，更有11票反對、6票棄權，是歷年來棄權人數較多的一次。

美巡邏機飛越台海 陸官媒僅在英文版報導「全程進行追蹤監視」

預估在月底登場的美國總統川普訪問大陸、再度「川習會」之前，美國海軍1架P-8A巡邏機11日在國際空域飛越台灣海峽。陸媒引述消息人士稱，解放軍組織海空軍全程進行追蹤、監視和預警，有效應對此一情況。

陸人大代表凌友詩：年底APEC會議 鄭麗文有可能見到大陸高層

在台灣出生的大陸全國人大代表凌友詩接受港媒訪問稱，（大陸）「打擊台獨」不是今年才出現，而是延續近年政策表述脈絡，「且國家正漸進式推動統一，深信兩岸統一不會太遙遠，現在應從多方面推動台灣島內的愛國教育，以免統一來得太快，大家還未準備好」，她還表示，年底APEC會議在大陸舉行，國民黨主席鄭麗文有可能見到大陸高層。

【專家之眼】美中走向戰略冷和？川普的「TACO」與北京的定力

如無意外，美國總統川普3月底即將再度踏上北京。有媒體披露，基於種種因素，此次川普訪陸不但規格縮水，且行程僅限北京。然而，雖然這場被白宮官宣為「決定美中未來十年」的峰會，在中東局勢升高之際，仍將吸引全球目光，但恐將是一場走過場的外交煙火秀。重點是川習會後，美中影響下的全球格局。

談判籌碼…稀土供應 將成川習會焦點

美國總統川普預定本月底訪問中國大陸，「川習會」舉行前各種雙方談判的內容側重訊息逐漸釋出。港媒南華早報昨日披露，美國的先進武器系統嚴重依賴大陸稀土等礦產資源，意味著大陸可決定美國對伊朗的打擊行動能持續多久，稀土供應相關議題也將會是川習會的焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。