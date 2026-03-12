人大通過「民族團結促進法」 陸委會：恐以法律壓制不同歷史詮釋

3月12日，陸委會舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。針對大陸全國人大當天閉幕並通過「民族團結進步促進法」，以及中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際也發表相關講話，梁文傑表示，陸委會對這部法律抱持警覺。

梁文傑指出，從內容來看，這部法律可視為將習近平民族工作思想法律化，核心在於透過法律規範全中國，進一步「鑄牢中華民族共同體意識」。他認為，是否制定這部法律本身並非關鍵，因為中共多年來的民族工作，本就朝這個方向推進。

他表示，通篇檢視該法內容，最值得注意的是其中強調要樹立「正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀」。這代表中共要求各民族對歷史與國家的理解，必須服膺同一套官方詮釋；歷史與文化也只能有一種解釋。未來若出現不同歷史觀或未獲官方認可的詮釋，當局就可能依法律手段加以制裁，並以「違背國家統一」或「煽動分裂國家」等罪名處理。

梁文傑並提到，近期大陸全國人大「兩高」工作報告中，也再次提及八旗文化總編輯富察（李延賀）案，將其列為「煽動分裂國家」的代表案例之一。但他稱，富察真正觸犯的，其實是出版不符合中共所謂「正確國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀」的書籍。

梁文傑在記者會中拿出富察案遭定罪涉及的其中一本書《沒有墓碑的草原：內蒙古的文革大屠殺實錄》表示，該書記錄的是蒙古族在文革期間遭遇屠殺的歷史，是對一段歷史的考證與反思，但對中共而言卻無法容忍。他說，除了這本書之外，另有書籍涉及滿洲國歷史、北方遊牧民族影響中國歷史等書籍，在中共詮釋下都可能被視為「危險書籍」。即使並非富察親自撰寫，只要出版，也可能因此被羅織罪名。

梁文傑表示，陸委會對《民族團結進步促進法》抱持警惕，原因在於其文字表述模糊，解釋空間極大，未來適用範圍可能相當廣泛。「只要他愛怎麼解釋，怎麼扣罪名都可以。」他並指出，該法律不僅適用於大陸境內，條文也提到，對於大陸境外不符合法律規定的個人與組織，也可依法制裁。換言之，影響範圍可能擴及美國、日本與台灣等地的歷史、宗教與文化界。

另外，針對媒體詢問陸委會是否掌握富察先前遭拘留方式、附加刑期，以及未來是否可能被限制出境、能否返台等情況，陸委會表示，相關情形均有掌握，但因涉及當事人及家屬權益，不便對外透露。