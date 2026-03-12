快訊

新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

聽新聞
0:00 / 0:00

國際私法協會將在香港設辦公室 今簽署備忘錄

中央社／ 香港12日電

總部設在羅馬的國際統一私法協會決定在香港設立亞太地區聯絡辦公室，該會與香港當局今天簽署了相關備忘錄。

港府公布，備忘錄由律政司司長林定國與國際私法協會秘書長提拉多（Ignacio Tirado）在網上儀式上簽署。

據公布，國際私法協會（International Institute for theUnification of Private Law, UNIDROIT）在去年12月的第85屆大會上，決議在港設立亞太地區聯絡辦公室，這是該會成立百年以來，首次在羅馬總部以外設立區域辦公室。

公布表示，私法協會擁有來自五大洲的65個成員國，宗旨是研究各國及國家集團間尤以商法為重的私法現代化、協調與統一的需求與方法，並制定統一法律文獻、原則及規則。

在北京的支持下，港府近幾年來致力發展香港成為解決商業或其他爭端的國際法律平台。

除了私法協會，總部設在香港的國際調解院（International Organization for Mediation, IOMed）已於去年10月運作，另外兩個在國際私法界擁有崇高地位的組織－海牙國際私法會議（Hague Conference onPrivate International Law）及聯合國國際貿易法委員會（United Nations Commission on International TradeLaw），早已在港設有辦公室。

曾有港媒分析，香港獲得國際法律組織的青睞，可以增強其作為國際大都會的競爭力；香港如今已是中國大陸企業出海的首選平台，同時也是外資企業進軍大陸市場的門戶，香港作為國際法律樞紐，有能力為來自全球各地的企業提供法律服務。

另有網上文章解讀，這次私法協會在港設立聯絡辦公室，實質是為人民幣跨境交易和「一帶一路」項目提供國際私法基礎設施，中國正透過香港構建一套平行於西方的跨境商事爭議解決和規則制定體系。

基礎設施 一帶一路 辦公室

延伸閱讀

香港證券界風暴又起 廉政公署逮捕8人、涉大陸知名國企

香港兩家中資券商遭證監會及廉署調查

相關新聞

大陸人大會議閉幕 正式通過「十五五規劃綱要」

大陸十四屆人大四次會議12日下午閉幕，表決通過了包含「十五五規劃綱要」、還有「生態環境法典」、「民族團結進步法」、「國家發展規劃法」等多部法案與文件。這意味著「十五五規劃綱要」在大陸已經完成「合法化」程序，將正式推行。今日人大會議閉幕也意味著今年大陸「兩會」正式落幕。

陸全國人大閉幕 去年預算執行和今年預算11票反對、6票棄權

大陸全國人大會議12日下午3時在北京人民大會堂舉行閉幕會。其中今年的國務院政府工作報告、十五五規劃，都有1票反對、2票棄權。去年的國民經濟和社會發展的執行和今年的規劃，則有3票反對、11票棄權。去年中央和地方預算執行和今年預算，更有11票反對、6票棄權，是歷年來棄權人數較多的一次。

美巡邏機飛越台海 陸官媒僅在英文版報導「全程進行追蹤監視」

預估在月底登場的美國總統川普訪問大陸、再度「川習會」之前，美國海軍1架P-8A巡邏機11日在國際空域飛越台灣海峽。陸媒引述消息人士稱，解放軍組織海空軍全程進行追蹤、監視和預警，有效應對此一情況。

陸人大代表凌友詩：年底APEC會議 鄭麗文有可能見到大陸高層

在台灣出生的大陸全國人大代表凌友詩接受港媒訪問稱，（大陸）「打擊台獨」不是今年才出現，而是延續近年政策表述脈絡，「且國家正漸進式推動統一，深信兩岸統一不會太遙遠，現在應從多方面推動台灣島內的愛國教育，以免統一來得太快，大家還未準備好」，她還表示，年底APEC會議在大陸舉行，國民黨主席鄭麗文有可能見到大陸高層。

【專家之眼】美中走向戰略冷和？川普的「TACO」與北京的定力

如無意外，美國總統川普3月底即將再度踏上北京。有媒體披露，基於種種因素，此次川普訪陸不但規格縮水，且行程僅限北京。然而，雖然這場被白宮官宣為「決定美中未來十年」的峰會，在中東局勢升高之際，仍將吸引全球目光，但恐將是一場走過場的外交煙火秀。重點是川習會後，美中影響下的全球格局。

談判籌碼…稀土供應 將成川習會焦點

美國總統川普預定本月底訪問中國大陸，「川習會」舉行前各種雙方談判的內容側重訊息逐漸釋出。港媒南華早報昨日披露，美國的先進武器系統嚴重依賴大陸稀土等礦產資源，意味著大陸可決定美國對伊朗的打擊行動能持續多久，稀土供應相關議題也將會是川習會的焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。