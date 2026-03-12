國際私法協會將在香港設辦公室 今簽署備忘錄

總部設在羅馬的國際統一私法協會決定在香港設立亞太地區聯絡辦公室，該會與香港當局今天簽署了相關備忘錄。

港府公布，備忘錄由律政司司長林定國與國際私法協會秘書長提拉多（Ignacio Tirado）在網上儀式上簽署。

據公布，國際私法協會（International Institute for theUnification of Private Law, UNIDROIT）在去年12月的第85屆大會上，決議在港設立亞太地區聯絡辦公室，這是該會成立百年以來，首次在羅馬總部以外設立區域辦公室。

公布表示，私法協會擁有來自五大洲的65個成員國，宗旨是研究各國及國家集團間尤以商法為重的私法現代化、協調與統一的需求與方法，並制定統一法律文獻、原則及規則。

在北京的支持下，港府近幾年來致力發展香港成為解決商業或其他爭端的國際法律平台。

除了私法協會，總部設在香港的國際調解院（International Organization for Mediation, IOMed）已於去年10月運作，另外兩個在國際私法界擁有崇高地位的組織－海牙國際私法會議（Hague Conference onPrivate International Law）及聯合國國際貿易法委員會（United Nations Commission on International TradeLaw），早已在港設有辦公室。

曾有港媒分析，香港獲得國際法律組織的青睞，可以增強其作為國際大都會的競爭力；香港如今已是中國大陸企業出海的首選平台，同時也是外資企業進軍大陸市場的門戶，香港作為國際法律樞紐，有能力為來自全球各地的企業提供法律服務。

另有網上文章解讀，這次私法協會在港設立聯絡辦公室，實質是為人民幣跨境交易和「一帶一路」項目提供國際私法基礎設施，中國正透過香港構建一套平行於西方的跨境商事爭議解決和規則制定體系。