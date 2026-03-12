陸全國人大閉幕 去年預算執行和今年預算11票反對、6票棄權

大陸全國人大會議12日下午3時在北京人民大會堂舉行閉幕會。其中今年的國務院政府工作報告、十五五規劃，都有1票反對、2票棄權。去年的國民經濟和社會發展的執行和今年的規劃，則有3票反對、11票棄權。去年中央和地方預算執行和今年預算，更有11票反對、6票棄權，是歷年來棄權人數較多的一次。

星島日報報導，大陸十四屆全國人大四次會議會議應出席代表2,878人，出席2,762人，缺席116人。大會以2,759票贊成、1票反對、2票棄權，表決通過大陸國務院總理李強5日所做的政府工作報告。

大會通過中國第十五個五年（簡稱「十五五」），即2026年至2030年的國民經濟和社會發展五年規劃。2,758票贊成、1票反對、2票棄權。

大會也以2,478票贊成、3票反對、11票棄權，表決通過2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2026年國民經濟和社會發展計劃。

大會還表決通過2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算。有2,745票贊成、11票反對、6票棄權。

大會也表決通過大陸全國人大常委會委員長趙樂際9日所做的全國人大常委會工作報告。 2,757贊成、2票反對、3票棄權。