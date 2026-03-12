快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸兩會訊號 學者：北京不再掩飾經濟困境

中央社／ 台北12日電

中國兩會近日召開，學者分析今年兩會釋出的訊號，強調「穩定」甚於「發展」，尤其著重內部穩定。此外，北京當局已不再粉飾經濟困境，而是強調建立韌性，以維繫政權統治正當性為主。

台灣智庫今日舉辦「解析中國兩會：政策訊號、經濟指標與政治語言」媒體座談會，多位專家學者與會。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員方琮嬿指出，今年兩會政府工作報告特點為：強調政治與社會穩定、強化科技驅動與科技自主創新、國家安全導向，重視安全更甚於發展。

她指出，「穩」字在政府工作報告中出現30多次，凸顯中共的不安全感。且社會方面提出四個穩，「穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」，顯示非常強調內部穩定，尤其穩就業排第一，顯示青年失業問題嚴重。

此外，方琮嬿還指出，工作報告中提到「科技」33次、提到「創新」36次，且在高度財政壓力下，科技預算仍保持10%左右增長，凸顯對科技高度重視，力拚在中美科技競爭上突圍。

中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣指出，今年政府工作報告字數為中國國家主席習近平上任以來新低，「北京當局帶頭躺平」。從今年中國政府工作報告關鍵字出現頻率依序為發展、保障、穩定、增長、風險與安全，顯示習近平本身強調新發展格局，但不是那麼重視經濟增長。

王國臣還指出中國經濟危機，尤其「風險」一詞時隔6年再度超越「安全」，呼應中國國務院副總理何立峰所講的「竭力遏止金融風暴的爆發」，凸顯危機。他還指出中國面臨財政「短收」、負債率與債務率超過國際警戒值，及「大肆印鈔」等問題。

陸委會副主委沈有忠則質疑，去年中國消費物價指數（CPI）幾乎是0成長，然而GDP卻成長5%，「這太奇怪了，非常的詭異。」他還提到，中國內需消費只占全國GDP的39%，等於中國去年GDP幾乎靠外銷支撐，為重大訊號。

台北醫學大學通識中心教授張國城表示，今年兩會傳達出的訊息是，北京當局已不再粉飾經濟困境，而是強調在經濟低增長、面臨內外風險的時期建立經濟韌性，維持政權正當性與統治強度。而韌性的建立可能以犧牲效率與發展速度為代價。

經濟指標 兩會 習近平

延伸閱讀

美新一輪301調查對象含大陸 學者：川習會前施壓中方、增加籌碼

中國經濟成長目標下修 機構：更注重打基礎

陸股商品 穩定向上

林毅夫：有信心大陸對全球經濟成長貢獻率 仍將保持30%左右

相關新聞

陸全國人大閉幕 去年預算執行和今年預算11票反對、6票棄權

大陸全國人大會議12日下午3時在北京人民大會堂舉行閉幕會。其中今年的國務院政府工作報告、十五五規劃，都有1票反對、2票棄權。去年的國民經濟和社會發展的執行和今年的規劃，則有3票反對、11票棄權。去年中央和地方預算執行和今年預算，更有11票反對、6票棄權，是歷年來棄權人數較多的一次。

大陸人大會議閉幕 正式通過「十五五規劃綱要」

大陸十四屆人大四次會議12日下午閉幕，表決通過了包含「十五五規劃綱要」、還有「生態環境法典」、「民族團結進步法」、「國家發展規劃法」等多部法案與文件。這意味著「十五五規劃綱要」在大陸已經完成「合法化」程序，將正式推行。今日人大會議閉幕也意味著今年大陸「兩會」正式落幕。

美巡邏機飛越台海 陸官媒僅在英文版報導「全程進行追蹤監視」

預估在月底登場的美國總統川普訪問大陸、再度「川習會」之前，美國海軍1架P-8A巡邏機11日在國際空域飛越台灣海峽。陸媒引述消息人士稱，解放軍組織海空軍全程進行追蹤、監視和預警，有效應對此一情況。

陸人大代表凌友詩：年底APEC會議 鄭麗文有可能見到大陸高層

在台灣出生的大陸全國人大代表凌友詩接受港媒訪問稱，（大陸）「打擊台獨」不是今年才出現，而是延續近年政策表述脈絡，「且國家正漸進式推動統一，深信兩岸統一不會太遙遠，現在應從多方面推動台灣島內的愛國教育，以免統一來得太快，大家還未準備好」，她還表示，年底APEC會議在大陸舉行，國民黨主席鄭麗文有可能見到大陸高層。

【專家之眼】美中走向戰略冷和？川普的「TACO」與北京的定力

如無意外，美國總統川普3月底即將再度踏上北京。有媒體披露，基於種種因素，此次川普訪陸不但規格縮水，且行程僅限北京。然而，雖然這場被白宮官宣為「決定美中未來十年」的峰會，在中東局勢升高之際，仍將吸引全球目光，但恐將是一場走過場的外交煙火秀。重點是川習會後，美中影響下的全球格局。

談判籌碼…稀土供應 將成川習會焦點

美國總統川普預定本月底訪問中國大陸，「川習會」舉行前各種雙方談判的內容側重訊息逐漸釋出。港媒南華早報昨日披露，美國的先進武器系統嚴重依賴大陸稀土等礦產資源，意味著大陸可決定美國對伊朗的打擊行動能持續多久，稀土供應相關議題也將會是川習會的焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。