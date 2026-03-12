快訊

大陸人大會議閉幕 正式通過「十五五規劃綱要」

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京即時報導
大陸十四屆人大四次會議12日下午閉幕，圖為中共領導人閉幕時起身離場寒暄。記者廖士鋒／攝影
大陸十四屆人大四次會議12日下午閉幕，圖為中共領導人閉幕時起身離場寒暄。記者廖士鋒／攝影

大陸十四屆人大四次會議12日下午閉幕，表決通過了包含「十五五規劃綱要」、還有「生態環境法典」、「民族團結進步法」、「國家發展規劃法」等多部法案與文件。這意味著「十五五規劃綱要」在大陸已經完成「合法化」程序，將正式推行。今日人大會議閉幕也意味著今年大陸「兩會」正式落幕。

今日大陸人大會議閉幕的議程有11項，分別是：一、表決關於「政府工作報告」的決議草案；二、表決關於「國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要」的決議草案；三、表決「生態環境法典」草案。四、表決「民族團結進步促進法」草案；五、表決「國家發展規劃法」草案；六、表決關於2025年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2026年國民經濟和社會發展計畫的決議草案；七、表決關於2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算的決議草案；八、表決關於全國人大常委會工作報告的決議草案；九、表決關於最高人民法院工作報告的決議草案；十、表決關於最高人民檢察院工作報告的決議草案；十一、表決關於批准全國人大常委會關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告的決定草案。

根據表決結果，上述議案全數獲得通過，僅第9案（最高法）有45票反對、15票棄權；第10案（最高檢）反對23票、棄權13票；另第7案（預算）有11票反對，其餘議案則幾乎都未超過2位數的反對票。

大陸人大委員長趙樂際隨後發表談話指出，制定和實施五年規劃，「是中國共產黨治國理政一條重要經驗，是中國特色社會主義制度一個重要政治優勢」，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，實施好「十五五」規劃綱要具有重大意義。

趙樂際強調，要深刻認識中共黨中央關於「十五五」時期的戰略定位，準確把握「十五五」時期經濟社會發展的指導思想、重要原則、目標任務、政策舉措，按照本次大會部署安排，扎實有效做好各項工作，堅定不移辦好自己的事，努力實現「十五五」良好開局，一步一步把宏偉願景變成美好現實。

據官方統計，今天的全體會議，應到代表2,878人，實到2,762人，缺席116人。去年的會議閉幕時，應到代表2,929人，實到2,884人，缺席僅為45人。

相關新聞

陸全國人大閉幕 去年預算執行和今年預算11票反對、6票棄權

大陸全國人大會議12日下午3時在北京人民大會堂舉行閉幕會。其中今年的國務院政府工作報告、十五五規劃，都有1票反對、2票棄權。去年的國民經濟和社會發展的執行和今年的規劃，則有3票反對、11票棄權。去年中央和地方預算執行和今年預算，更有11票反對、6票棄權，是歷年來棄權人數較多的一次。

大陸人大會議閉幕 正式通過「十五五規劃綱要」

大陸十四屆人大四次會議12日下午閉幕，表決通過了包含「十五五規劃綱要」、還有「生態環境法典」、「民族團結進步法」、「國家發展規劃法」等多部法案與文件。這意味著「十五五規劃綱要」在大陸已經完成「合法化」程序，將正式推行。今日人大會議閉幕也意味著今年大陸「兩會」正式落幕。

美巡邏機飛越台海 陸官媒僅在英文版報導「全程進行追蹤監視」

預估在月底登場的美國總統川普訪問大陸、再度「川習會」之前，美國海軍1架P-8A巡邏機11日在國際空域飛越台灣海峽。陸媒引述消息人士稱，解放軍組織海空軍全程進行追蹤、監視和預警，有效應對此一情況。

陸人大代表凌友詩：年底APEC會議 鄭麗文有可能見到大陸高層

在台灣出生的大陸全國人大代表凌友詩接受港媒訪問稱，（大陸）「打擊台獨」不是今年才出現，而是延續近年政策表述脈絡，「且國家正漸進式推動統一，深信兩岸統一不會太遙遠，現在應從多方面推動台灣島內的愛國教育，以免統一來得太快，大家還未準備好」，她還表示，年底APEC會議在大陸舉行，國民黨主席鄭麗文有可能見到大陸高層。

【專家之眼】美中走向戰略冷和？川普的「TACO」與北京的定力

如無意外，美國總統川普3月底即將再度踏上北京。有媒體披露，基於種種因素，此次川普訪陸不但規格縮水，且行程僅限北京。然而，雖然這場被白宮官宣為「決定美中未來十年」的峰會，在中東局勢升高之際，仍將吸引全球目光，但恐將是一場走過場的外交煙火秀。重點是川習會後，美中影響下的全球格局。

談判籌碼…稀土供應 將成川習會焦點

美國總統川普預定本月底訪問中國大陸，「川習會」舉行前各種雙方談判的內容側重訊息逐漸釋出。港媒南華早報昨日披露，美國的先進武器系統嚴重依賴大陸稀土等礦產資源，意味著大陸可決定美國對伊朗的打擊行動能持續多久，稀土供應相關議題也將會是川習會的焦點。

