聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
川普宣布將於3月底訪問中國，大豆採購議題再度成為中美貿易談判焦點。（美聯社）
彭博12日報導，在美國總統川普宣布將於3月底訪問中國後，大豆採購議題預計將成為中美貿易官員下一輪會晤的焦點。不過市場人士指出，3月已過去近一半，中國仍未恢復採購美國大豆。

報導指出，美國財長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）預計本周末在巴黎與中方官員會面，為川普訪陸做準備。分析人士稱，市場普遍認為，兩國領導人會晤，通常會帶動中國增加美國農產品採購。

大豆是中美經貿談判的重要籌碼。2025年雙方貿易衝突升溫期間，中方曾暫停採購美國大豆；同年10月達成貿易休戰後，中方承諾在2026年1月前採購1,200萬噸。

市場資料顯示，中國已在2月前完成相關採購承諾，但之後交易陷入停滯。分析人士指出，中國買家可能等待9月美國新季大豆上市、價格更具競爭力時，再恢復採購。

路透報導，川普2月在與大陸國家主席習近平通話後表示，中方正考慮將本季美國大豆採購量提高至約2,000萬噸，但中方尚未證實相關說法。

此外，巴西大豆目前正值收穫季，供應充足且價格較低，也吸引中國進口商轉向南美市場。美國大豆庫存持續下降，加上仍面臨約13%的關稅成本，也降低中國民營榨油企業的採購意願。

彭博1月曾報導，在完成對美大豆首輪採購承諾後，中國已明顯加大對巴西大豆的採購力度。過去1周，中國進口商已敲定至少25船巴西大豆訂單，這批大豆預計於今年3至4月集中裝船。

農業市場分析顧問公司No Bull Ag創辦人兼分析師史特勞德（Susan Stroud）表示，「3月已經過去10多天了，我們還沒有從中國看到任何具有表達善意性質的大豆採購，這在以往談判中也曾出現。」

相關新聞

談判籌碼…稀土供應 將成川習會焦點

美國總統川普預定本月底訪問中國大陸，「川習會」舉行前各種雙方談判的內容側重訊息逐漸釋出。港媒南華早報昨日披露，美國的先進武器系統嚴重依賴大陸稀土等礦產資源，意味著大陸可決定美國對伊朗的打擊行動能持續多久，稀土供應相關議題也將會是川習會的焦點。

彭博：北京怨川習會準備倉促 成果恐侷限貿易議題

彭博報導，距離美國總統川普訪問中國大陸還有三周，北京方面認為美方準備不足，感到沮喪，可能使這場具有里程碑意義的「川習會」僅限於貿易協議，未觸及關鍵的外交與安全議題。

陸3月仍未下單...川習會晤前「美國大豆採購」成焦點

彭博12日報導，在美國總統川普宣布將於3月底訪問中國後，大豆採購議題預計將成為中美貿易官員下一輪會晤的焦點。不過市場人士指出，3月已過去近一半，中國仍未恢復採購美國大豆。

陸人大代表凌友詩：年底APEC會議 鄭麗文有可能見到大陸高層

在台灣出生的大陸全國人大代表凌友詩接受港媒訪問稱，（大陸）「打擊台獨」不是今年才出現，而是延續近年政策表述脈絡，「且國家正漸進式推動統一，深信兩岸統一不會太遙遠，現在應從多方面推動台灣島內的愛國教育，以免統一來得太快，大家還未準備好」，她還表示，年底APEC會議在大陸舉行，國民黨主席鄭麗文有可能見到大陸高層。

【專家之眼】美中走向戰略冷和？川普的「TACO」與北京的定力

如無意外，美國總統川普3月底即將再度踏上北京。有媒體披露，基於種種因素，此次川普訪陸不但規格縮水，且行程僅限北京。然而，雖然這場被白宮官宣為「決定美中未來十年」的峰會，在中東局勢升高之際，仍將吸引全球目光，但恐將是一場走過場的外交煙火秀。重點是川習會後，美中影響下的全球格局。

大陸政協通過決議 「推進統一」

中國大陸十四屆政協四次會議昨上午閉幕，通過四分報告與「政治決議」，後者提到今年要鑄牢中華民族共同體意識，加強與黨外知識分子、新階層聯繫、「堅定不移推進祖國統一大業」。

