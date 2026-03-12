陸3月仍未下單...川習會晤前「美國大豆採購」成焦點

彭博12日報導，在美國總統川普宣布將於3月底訪問中國後，大豆採購議題預計將成為中美貿易官員下一輪會晤的焦點。不過市場人士指出，3月已過去近一半，中國仍未恢復採購美國大豆。

報導指出，美國財長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）預計本周末在巴黎與中方官員會面，為川普訪陸做準備。分析人士稱，市場普遍認為，兩國領導人會晤，通常會帶動中國增加美國農產品採購。

大豆是中美經貿談判的重要籌碼。2025年雙方貿易衝突升溫期間，中方曾暫停採購美國大豆；同年10月達成貿易休戰後，中方承諾在2026年1月前採購1,200萬噸。

市場資料顯示，中國已在2月前完成相關採購承諾，但之後交易陷入停滯。分析人士指出，中國買家可能等待9月美國新季大豆上市、價格更具競爭力時，再恢復採購。

路透報導，川普2月在與大陸國家主席習近平通話後表示，中方正考慮將本季美國大豆採購量提高至約2,000萬噸，但中方尚未證實相關說法。

此外，巴西大豆目前正值收穫季，供應充足且價格較低，也吸引中國進口商轉向南美市場。美國大豆庫存持續下降，加上仍面臨約13%的關稅成本，也降低中國民營榨油企業的採購意願。

彭博1月曾報導，在完成對美大豆首輪採購承諾後，中國已明顯加大對巴西大豆的採購力度。過去1周，中國進口商已敲定至少25船巴西大豆訂單，這批大豆預計於今年3至4月集中裝船。

農業市場分析顧問公司No Bull Ag創辦人兼分析師史特勞德（Susan Stroud）表示，「3月已經過去10多天了，我們還沒有從中國看到任何具有表達善意性質的大豆採購，這在以往談判中也曾出現。」