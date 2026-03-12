中美共治？學者：中國國力不到填補全球治理空白

快訊

中央社／ 台北12日電

中國外交部長王毅日前否定「中美共治」的說法後，北京學者達巍表示，中國不會、沒有意願代替美國填補全球治理「真空」，國力也沒有達到可以單靠一己之力填補全球治理空白的程度。他認為，中美關係穩定建立在中國的實力基礎上。

月底中美元首「川習會」前，王毅8日在中國「兩會」的外長記者會上，被問到「中美共治」的問題。王毅說，多極共存才是國際格局應有的樣子。中國絕不走國強必霸的老路，也不認同「大國共治」的邏輯。

澎湃新聞今天刊發對北京清華大學社會科學學院國際關係學系教授、戰略與安全研究中心主任達巍的採訪，問到美國退出許多國際組織，是否為中國填補全球治理創造了契機。達巍說，中國既不會、也沒有意願代替美國填補所謂的「真空」，更不應被期待扮演這樣的角色。

他說，中國的國力也沒有達到可以單靠一己之力去填補全球治理空白的程度。中方主張讓聯合國等現有機制更好地發揮作用，而不是去填補美國留下的空間。

針對「中國填補真空可能會建立新霸權」的輿論，達巍認為這種觀點過於簡化，「既不符合中國的政策實際，也屬於將西方傳統國際關係邏輯生搬硬套到中國身上」。

達巍表示，許多國家確實期待中國發揮更大的作用。

在美國逮捕委內瑞拉總統並攻擊伊朗後，他以不點名的方式批評，某些國家動輒對他國使用武力，危及他國領導人生命安全，這類行為嚴重打破國際秩序與規則。「中國應當在這方面發揮更大作用，採取鮮明的立場。」

在美中關係方面，達巍近期訪美後曾表示，美國國內對中國存在至少4、5種不同觀點，而美國總統川普的觀點相對來說對中國較有利。

他認為，川普對中國的看法相對中性，且願意做一些「交易」。無論對中國領導人還是對中國這一國家本身，川普也表現出一定程度的尊重。這樣的態度很大機率是有可持續性的。

達巍說，許多舉措一旦開始實施，後續想要推翻並不容易，川普第一任期內對中國加徵關稅就是一例。因此一旦開啟某個先例、打開方向，它便可能超越具體執政者的任期，具有相當的延續性。

至於中美關係如何保持穩定，達巍表示，這首先應建立在中美兩國，特別是中國的實力基礎之上，經濟發展水準與科技創新能力的持續提升尤為關鍵。

達巍說，軍事領域中國已具備相當實力。在目前的大國競爭中，若中國在經濟和科技這兩個領域保持良好發展態勢，使對方認識到無法形成對中國壓倒性優勢，只能接受共存的現實。他認為，如此中美關係會更穩定。

川普 北京 川習會

