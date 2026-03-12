陸人大代表凌友詩：年底APEC會議 鄭麗文有可能見到大陸高層

在台灣出生的大陸全國人大代表凌友詩接受港媒訪問稱，（大陸）「打擊台獨」不是今年才出現，而是延續近年政策表述脈絡，「且國家正漸進式推動統一，深信兩岸統一不會太遙遠，現在應從多方面推動台灣島內的愛國教育，以免統一來得太快，大家還未準備好」，她還表示，年底APEC會議在大陸舉行，國民黨主席鄭麗文有可能見到大陸高層。

據星島日報12日報導，凌友詩解釋，今年兩會人大政府工作報告寫明「堅決打擊台獨」，除了更明確立場，亦是對台灣「台獨」頑固份子、軍方一種宣示，「如果台灣軍方支援『台獨』、幫『台獨』打仗，國家就會堅決打擊」，同時更是對國際宣示，尤其是美國及日本這些暗中支持「台獨」的國家。

凌友詩認為目前統一的難題卡在國際形勢之內，台灣領導人賴清德可以苟延殘喘，正是藉著美國、日本等地緣政治來生存，而賴本身沒有任何「台獨」的論述，「完全沒有招數」，可以說「台獨」已是強弩之末。

至於如何增進台灣同胞對中華民族的歸屬感？她認為應替台灣撰寫教科書，讓學生及市民更了解中國歷史及民族史，但很遺憾國民黨馬英九執政時，沒有修改「台獨」的課綱，希望日後國民黨執政可以有一個契機，讓台灣同胞更好去了解祖國的發展。她亦提倡目前可從民間做起，推動不同的讀四書五經班、書法班、國畫班等，讓中華文化在台灣先興盛起來。

近年不少台灣網紅到大陸交流後被攻擊，凌友詩坦言明白他們的心情，自己都被制裁，這是很傷感的事，但認為大家心裡都是有正確的信念，表達出來的都是正確的事，只要他們願意來大陸都表示歡迎。

被問到如何看整個台海局勢？她直指美國總統川普搞到世界大亂，國際法已近乎瓦解，幸運是中國無論在軍事或外交方面已足夠強大，相信連美國都不敢輕易來犯。

凌友詩相信，「就算今天國家要武統台灣，美國或周邊國家都不敢出兵，亦未必能打贏國家，但國家是最不希望武統，因為國家最關心是台灣人民的性命財產，是一個愛民的政府，只會漸進式推動大家的連結，推動和平統一。」她亦相信借助年底在深圳舉行的亞太經合組織會議，國民黨主席鄭麗文很有機會與大陸高層官員會面，但要看鄭的智慧。

凌友詩10日對港媒大公報表示，台灣是全中國人的台灣，決定中國的領土問題，要由中國14億人來決定，並不是台灣部分人決定的。「如果説要投票，那也應該説14億中國人來投票，台灣當局又是否願意呢？」

凌友詩出生於台灣高雄眷村、自述17歲時全家移居香港。在香港中文大學獲得學士和碩士，香港大學政治哲學博士。2018年起成為大陸全國政協委員。2019年在政協十三屆第二次會議第四次全體會議上，凌自稱「平凡的台灣女孩」，並用誇張表情和朗誦腔發言稱，「世界上只有一個中國，全中國的唯一合法代表政府是『中華人民共和國』政府。我以能作為一個堂堂正正的中國人參與國家的政治體制而自豪！」

內政部則以凌友詩擔任政協委員、違反兩岸人民關係條例，且發表統戰言論，決定對其罰款新台幣50萬元。

2022年12月15日，凌友詩當選為大陸第十四屆全國人民代表。她曾提議修訂大陸《反分裂國家法》，並汲取香港教訓對「一國兩制台灣方案」提出選舉限縮，省長中央指派，將國軍編入解放軍，課綱以大陸為準，廢除中華民國憲法等，貫徹「一個國家、一部憲法、一支軍隊」。