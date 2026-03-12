【專家之眼】美中走向戰略冷和？川普的「TACO」與北京的定力

如無意外，美國總統川普3月底即將再度踏上北京。有媒體披露，基於種種因素，此次川普訪陸不但規格縮水，且行程僅限北京。然而，雖然這場被白宮官宣為「決定美中未來十年」的峰會，在中東局勢升高之際，仍將吸引全球目光，但恐將是一場走過場的外交煙火秀。重點是川習會後，美中影響下的全球格局。

大陸外長王毅日前表示：「今年確實是中美關係的大年，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」，但相較白宮的高調，對北京來說，顯然形式意義大於實質意義。因此一些西方媒體認為，這將是一場「不斷縮水的國是訪問」。

為何北京對此次「川習會」並未有太大期待？主要原因包括：

首先是川普的「TACO」(Trump Always Chickens Out)。歷經多次交手後，北京對於「川普式協議」的已不再信任。在北京眼中，川普傾向於將外交協議視為隨時可推翻的談判工具。即便今日達成「停火協議」，明日也可能因美國國內政治需要或一則社群發文而再度加徵關稅。且川普跳過專業官僚體系的即興政策，在沒有制度保障下，缺乏穩定性；例如加徵了近一年的對等關稅，被美國高院判定違法後，迫使川普不得不「TACO」。類似的情事，可謂比比皆是。

其次是缺乏實質性的議題。北京認為，川普正陷於中東情勢及國內經濟政策的角力，此行只是川普個人的外交秀，並非真正想要解決美中結構性的科技脫鉤或關稅矛盾。因此，雖然預判北京會基於去年釜山會談的貿易協議框架，恢復或加碼大豆、玉米與高粱等農產品的採購，甚或擴大購買美國的液化天然氣（LNG）與原油，甚至是波音飛機；但前提必定是美國要解除例如半導體的出口禁令，或承諾不再加徵關稅。然而，在雙方互信不足下，要能落實看來仍有很大變數。

再次是大陸發展邏輯的改變。北京已多次強調，「十五五」（2026-2030）的重點就是「科技自主創新」；習近平多次強調，關鍵核心技術「要不來、買不來、討不來」，只有「把關鍵核心技術掌握在自己手中，才能從根本上保障國家經濟安全、國防安全和其他安全」。可見北京認知美方的出口管制已是常態，只有自立自強、透過強化產業鏈供應鏈韌性，才能不受制美國。此外，北京認為短期內仍掌握全球的稀土優勢，再加上內需市場作為槓桿，基本上已具有一定的反制能力；因此不急於和川普妥協。

最後是對台灣問題與安全議題的堅持。對北京來說，台灣問題是「第一道紅線」；但北京認為，川普傾向於將地緣政治議題視為可交易的項目。因此，北京肯定無法接受川普利用台灣議題作為經濟訛詐的工具。此外，美方近期在國際軍事行動上的強硬，例如對伊朗、委內瑞拉的軍事與政治打壓，讓北京研判美國的戰略收縮或轉向並不意味著對中國大陸敵意的緩解。在缺乏互信下，北京認為雙方最多只能做到平等對話，很難有更多合作，更遑論相向而行。

此外，今年以來，英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨、芬蘭總理歐爾波、加拿大總理卡尼等國家領袖的相繼訪華，都讓北京認為，中國大陸能透過元首外交，繞過美國與歐洲、亞太及全球南方建立更緊密關係。因此，對川普施壓的焦慮感已大幅降低。

綜上所述，2026年北京的川習會，很大可能將是走過場的行禮如儀；但這也意味著美中關係將進入新階段：川習會後，美中關係將可能揮別「採購換取政治緩解」的大交易時代，正式步入一個以防禦為攻、風險控管為先的「戰略冷和期」。就是說，美中或許不致進入所謂「終須一戰」的進程，但將由如何互惠互利，轉向風險控管；甚或可以說，美中互動將從利益交換，轉向更長期的戰略競逐。

川普的諸多政策雖然極具破壞性的，但影響只在朝夕，顯然不具可持續性。中國大陸「十五五」或「十六五」規畫若能務實推進，並達到一定成效，其對全球產業結構與權力格局的衝擊，恐怕遠比一次川習會更為深遠！