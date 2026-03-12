聽新聞
政協決議 「推進統一」
中國大陸十四屆政協四次會議昨上午閉幕，通過四分報告與「政治決議」，後者提到今年要鑄牢中華民族共同體意識，加強與黨外知識分子、新階層聯繫、「堅定不移推進祖國統一大業」。
昨日會議表決了通過政協常委會工作報告、關於提案工作情況報告的決議、關於提案審查情況的報告，還有「政治決議」。決議指出，今年是中共成立一○五周年，是十五五開局之年。人民政協要緊緊圍繞十五五規畫實施建言獻策，「鑄牢中華民族共同體意識，堅持我國宗教中國化的方向，加強同黨外知識分子、非公有制經濟人士，新的社會階層人士溝通聯絡，堅定不移貫徹一國兩制，港人治港、澳人治澳，高度自治方針，堅定不移推進祖國統一大業，更好凝聚僑心、僑力、僑智，積極開展對外友好交往」。
隨後大陸政協主席王滬寧發表談話稱，今年是十五五開局之年，「（中共）黨和國家中心任務推進到哪裡，人民政協就要把智慧和力量匯聚到哪裡」。「要把服務和助力『十五五』規畫實施作為履職主線，貫穿政治協商、民主監督、參政議政各項工作之中」。
