彭博：北京怨川習會準備倉促 成果恐侷限貿易議題

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平去年在南韓釜山金海國際機場舉行會晤並握手。（路透）
彭博報導，距離美國總統川普訪問中國大陸還有三周，北京方面認為美方準備不足，感到沮喪，可能使這場具有里程碑意義的「川習會」僅限於貿易協議，未觸及關鍵的外交與安全議題。

中方的不滿部分源於白宮偏離北京一貫的做法，即在國是訪問前先安排美國高層官員訪中為行程鋪路。知情人士表示，中方官員對於川普將於卅一日到訪前所規畫倉促感到不悅；另一名知情人士則指出，白宮未就川普此次訪問的預期與北京方面充分溝通，也成為中方關切的問題。

一名白宮官員表示，無論在後勤安排方面，還是在兩位領導人希望達成的政策成果方面，川普政府都對此次訪問的準備情況感到非常放心。中國外交部則表示，雙方「就兩國元首互動保持溝通」，但未進一步說明。北京方面目前尚未確認峰會細節；中國通常只會在行前幾天才公布領導人的行程安排。另一名知情人士表示，中方此前曾提議讓川普在四月底訪問，以便留出更多準備時間。

為向外界釋出中美雙方仍致力於「川習會」的明確訊號，美國財政部長貝森特與中國副總理何立峰預計本周末在巴黎舉行會談，進行最新一輪通常聚焦於貿易議題的談判。

由於缺乏更完善的協調，商業交易似乎將成為此次川習會主要成果，包括中國向波音訂購五百架飛機，川普也希望促成輝達能向中國的非軍事企業出口H200晶片。會談還可能納入中國對美投資、電動車與電池產業，以及人工智慧與民間交流。

一些中國問題專家擔憂，目前的安排形式幾乎沒有留下時間，在關稅與商業交易之外的棘手議題上鋪墊基礎。上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示：「從中國的角度來看，這一次我們議程上的第一議題會是台灣。不是貿易，不是投資，也不是科技。」

