談判籌碼 稀土供應 將成川習會焦點

美國總統川普預定本月底訪問中國大陸，「川習會」舉行前各種雙方談判的內容側重訊息逐漸釋出。港媒南華早報昨日披露，美國的先進武器系統嚴重依賴大陸稀土等礦產資源，意味著大陸可決定美國對伊朗的打擊行動能持續多久，稀土供應相關議題也將會是川習會的焦點。

稀土應用廣泛，軍事上包含戰機、軍艦聲納模組、飛彈導引零件都需要使用稀土磁性材料。南華早報十日引述匿名消息人士稱，華盛頓的稀土庫存僅夠維持約兩個月，供應問題將成為川普與大陸國家主席習近平會談的焦點。消息人士還補充說，北京方面似乎不像華盛頓那樣渴望達成協議。

這篇報導讓外界對於究竟是北京抑或華府更期待川習會、以及雙方所欲所求，有了新的衡量基礎。

此前紐約時報等媒體曾指出，北京一度評估是否取消或延後川習會，以對華府對伊朗動武表達不滿，但隨後彭博社又披露大陸將向波音敲定五百架飛機的大單，而其後又傳出北京不滿美方對峰會籌備不足。在議程上，上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯則稱北京首要議題是「台灣」，「不是貿易，不是投資，也不是科技」。

大陸方面尚未正式宣布川普的訪問。南早引述消息人士透露稱，稀土問題很可能成為川習會的首要議題。

據指出，隨著川普即將面臨艱難的期中選舉，大陸降低了對中美關係重大緩和的預期。目前還不清楚是否會有商務代表團陪同川普訪陸，有高層正在初步安排時間，以防在最後一刻接到前往北京的請求。

雪梨科技大學澳中關係研究所副教授張越表示，美國對大陸稀土資源的依賴將使北京「在潛在衝突的持續時間和成本方面擁有顯著的間接影響力」。這種依賴關係將重塑美中戰略平衡，如果大陸收緊對稀土的出口限制，美國將面臨「關鍵武器零件嚴重短缺」，暗示美軍只能仰賴戰略儲備滿足「短期作戰需求」。

復旦大學國際問題研究院教授趙明昊認為，華盛頓可能會尋求北京方面就向美國公司穩定供應稀土做出更多保證。另一方面，北京則將利用稀土問題，要求華盛頓在關稅和出口管制上做出「必要的讓步」。