王毅展開外交斡旋…是否與美國溝通伊朗戰事？ 中國避答

美國與以色列攻擊伊朗後，中國外長王毅近日接連致電波斯灣國家與以色列外長討論局勢，但迄未與美國方面接觸。中國外交部發言人郭嘉昆今天對中方是否與美國溝通迴避作答，僅指中方與「包括衝突當事方在內的有關各方」保持著溝通和對話。

至於中國派出的中東問題特使翟雋是否也將前往以色列，郭嘉昆也沒有正面作答，僅指王毅不久前已與以色列外長通話。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答媒體相關提問時，作上述表示。

郭嘉昆說，王毅近日持續就伊朗局勢展開外交斡旋，與中東國家外長通話溝通，不久前也與以色列外長通話，致力於勸和止戰、緩局降溫，而中國政府中東問題特使目前正在中東進行穿梭訪問。中方的目的就是要立即推動停火止戰，推動各方重回對話談判的軌道，避免局勢進一步地升級。

他說，中國作為聯合國安理會常任理事國和「中東國家的真誠朋友」，中國為和平奔走的步伐不會停，捍衛公平正義的聲音不會止，將繼續與包括衝突當事方在內的有關各方加強溝通，為緩和局勢、恢復和平發揮建設性作用。

另據新華社報導，翟雋10日訪問阿聯，並會見阿聯副總理兼外長阿布都拉（Sheikh Abdullah bin Zayed AlNahyan）。阿布都拉向翟雋表示，阿聯不是戰爭當事方，一貫致力於維護地區和平穩定，不應受到攻擊。

翟雋則說，中方對當前戰火在整個波灣地區延燒深表關切，並一貫認為波灣各國的主權、安全和領土完整都應得到尊重，任何攻擊平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。波灣地區生戰生亂不符合任何一方利益，實現停火止戰才是走出當前困境的根本出路。