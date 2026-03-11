快訊

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

AI新時代／AI衝擊金融業 徵才與決策重點仍在「人」

陸方中東問題特使見阿聯外長 稱攻擊平民、非軍事目標行為都應受譴責

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸中東問題特使翟雋（左）訪問阿聯，10日會見該國副總理兼外長阿卜杜拉。（圖／取自大陸外交部）
中國大陸中東問題特使翟雋（左）訪問阿聯，10日會見該國副總理兼外長阿卜杜拉。（圖／取自大陸外交部）

美伊戰爭波及中東多國，大陸中東問題特使翟雋10日訪問阿聯，會見阿聯副總理兼外長阿卜杜拉。翟雋表示，，海灣地區各國的主權、安全和領土完整都應得到尊重，任何攻擊平民和非軍事目標的行為都應受到譴責，並致力推動早日實現停火止戰。

大陸外交部11日公布，阿卜杜拉介紹了當前地區局勢和阿方立場，表示阿方不是戰爭當事方，一貫致力於維護地區和平穩定，不應受到攻擊。阿方感謝中方秉持公正立場，高度重視中方重要作用，歡迎中國特使在地區穿梭斡旋，並願同中方共同推動地區局勢走向緩和。同時，阿方高度重視並將全力保護好在阿中國人員和機構安全。

翟雋稱，中方對當前戰火在整個海灣地區延燒深表關切。他表示，中方一貫認為，海灣地區各國的主權、安全和領土完整都應得到尊重，任何攻擊平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。

翟雋也提到，地區生戰生亂不符合任何一方利益，實現停火止戰才是走出當前困境的根本出路。他指，衝突爆發後，阿方沉著冷靜應對，採取保持克制的負責任態度，中方對此表示讚賞，願同阿方加強溝通協調，共同做有關各方工作，推動早日實現停火止戰。希望阿方繼續全力保障在阿中國人員和機構安全。

大陸外交部表示，翟雋還會見了阿聯總統中國事務特使哈勒敦，就進一步推動雙邊關係發展深入交換意見。

中方

影／大陸政協今通過政治決議 稱「堅定不移推進祖國統一大業」

大陸十四屆政協四次會議11日上午閉幕，通過了四份報告與政治決議，當中提到，今年要鑄牢中華民族共同體意識，加強與黨外知識份子、新階層聯繫、堅定不移推進祖國統一大業。

怎麼看卓榮泰赴日？大陸駐日大使吳江浩首度回應

行政院長卓榮泰日前快閃前往日本東京看球賽，創1972年中日斷交以來首次，引起外交震撼，大陸方面的表態也深受關注。除大陸外交部、國台辦已經有所回應外，大陸駐日大使吳江浩也在多日沉寂與低調後，於11日首度在媒體面前表態，對大陸外交部的「偷偷摸摸、鬼鬼祟祟」說法，回應本報說「難道不是嗎？」

影響伊朗戰事？港媒：美軍依賴大陸稀土 北京在川普訪陸前握談判籌碼

據港媒《南華早報》10日獨家報導，美國對伊朗的軍事行動，可能為北京在稀土供應問題上提供新的談判籌碼，而距離美國總統川普預計訪華僅剩約3周。

中官宣國防預算1.94兆 「適度投入」打臉中國威脅論

2026年中國國防支出預算總額正式官宣為1.94兆（萬億）人民幣，年增6.9%，較新華社5日公布的財政預算草案報告略高。據悉，這是中國國防預算連續第11年維持個位數成長，成長速度較2025年的7.2%小幅回落，體現「適度投入」原則。專家解讀中國軍費占比遠低於美國等國，體現了「防禦性、適度性、克制性」的核心邏輯。

中共元老宋平在京火化 習近平送別、胡錦濤送花圈

中共元老宋平日前逝世。據新華社報導，宋平的遺體10日已在北京八寶山革命公墓火化，總書記習近平親率其他政治局常委出席告別式表達哀悼。至於宋平在世時大力拔擢的前中共總書記胡錦濤則未到場，以送花圈致意。

