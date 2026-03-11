陸方中東問題特使見阿聯外長 稱攻擊平民、非軍事目標行為都應受譴責

美伊戰爭波及中東多國，大陸中東問題特使翟雋10日訪問阿聯，會見阿聯副總理兼外長阿卜杜拉。翟雋表示，，海灣地區各國的主權、安全和領土完整都應得到尊重，任何攻擊平民和非軍事目標的行為都應受到譴責，並致力推動早日實現停火止戰。

大陸外交部11日公布，阿卜杜拉介紹了當前地區局勢和阿方立場，表示阿方不是戰爭當事方，一貫致力於維護地區和平穩定，不應受到攻擊。阿方感謝中方秉持公正立場，高度重視中方重要作用，歡迎中國特使在地區穿梭斡旋，並願同中方共同推動地區局勢走向緩和。同時，阿方高度重視並將全力保護好在阿中國人員和機構安全。

翟雋稱，中方對當前戰火在整個海灣地區延燒深表關切。他表示，中方一貫認為，海灣地區各國的主權、安全和領土完整都應得到尊重，任何攻擊平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。

翟雋也提到，地區生戰生亂不符合任何一方利益，實現停火止戰才是走出當前困境的根本出路。他指，衝突爆發後，阿方沉著冷靜應對，採取保持克制的負責任態度，中方對此表示讚賞，願同阿方加強溝通協調，共同做有關各方工作，推動早日實現停火止戰。希望阿方繼續全力保障在阿中國人員和機構安全。

大陸外交部表示，翟雋還會見了阿聯總統中國事務特使哈勒敦，就進一步推動雙邊關係發展深入交換意見。