陸政協委員許可慰：2025年有近490萬台灣民眾赴陸

大陸全國政協委員許可慰11日在大陸全國政協十四屆四次會議「委員通道」上表述兩岸青年交流狀況，他稱去年有近490萬人次台灣民眾赴陸，他說，在赴陸發展的台青身上，看到、感受到「愛拼才會贏」，「在大陸，愛拼真的能贏！」

據此前中新網報導，大陸國台辦1月9日記者會透露數據顯示，2025年兩岸人員往來突破500萬人次，創近6年新高。

許可慰是大陸政協委員、台盟中央常委，為定居在大陸的第三代台胞，本職工作是外科醫生。他說，平時經常到各個省份手術、會診、講學，會遇到不少來大陸求學、創業或定居的台灣青年朋友，他很喜歡跟他們坐下來喝茶聊天。

在這次通道上他以這些青年為例分享故事，包括他在中山大學孫逸仙紀念醫院的年輕同事林欣祤、潛心非遺技藝的台灣雲林青年林俊億、廣東省中山市家具企業台青黃冠傑等人。對本報會後提問，是否關注台灣內部青年狀況，許可慰僅淡淡回應：「要多交流」。

許可慰表示，去年大陸推出「雙證關聯」服務，讓台灣民眾往來大陸更加便捷。一年內，來大陸的台灣民眾中，年輕人超過三分之一。「這些年，我看見台灣年輕人在大陸用一杯奶茶融合兩岸口味，打造連鎖品牌；把AI應用到傳統製造業，成為行業黑馬。他們還在與歌仔戲的共鳴中探尋文化傳承的新途徑。」他並喊話，要從「兩岸一家親」邁向「兩岸一家人」。

今年兩會（政協、人大）上，在委員、代表通道皆安排台灣議題相關人士，除了許可慰外，人大台灣代表周琪9日登上代表通道，為首位登上通道的台灣代表，他當時表示，任何台獨史觀都是褻瀆先烈，並鼓勵台灣青年到大陸閱覽相關史實檔案。