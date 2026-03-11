快訊

怎麼看卓榮泰赴日？大陸駐日大使吳江浩首度回應

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸駐日大使吳江浩11日首度回應卓榮泰赴日。（記者廖士鋒／攝影）
行政院長卓榮泰日前快閃前往日本東京看球賽，創1972年中日斷交以來首次，引起外交震撼，大陸方面的表態也深受關注。除大陸外交部、國台辦已經有所回應外，大陸駐日大使吳江浩也在多日沉寂與低調後，於11日首度在媒體面前表態，對大陸外交部的「偷偷摸摸、鬼鬼祟祟」說法，回應本報說「難道不是嗎？」

身為大陸政協委員的吳江浩，是這次大陸「兩會」期間被媒體追逐的重點外交官，他連日來在北京人民大會堂多次面對媒體詢問，幾乎皆沒有具體回應相關的議題，堪稱「省話」到了極致。

不過吳江浩11日上午出席大陸政協十四屆四次會議閉幕，在入場時，本報向其詢問「怎麼看卓榮泰去日本？」他並未發聲，旋即記者再問「大陸方面說他（指卓榮泰）『偷偷摸摸，鬼鬼祟祟』，是否有評論？」他向記者回應，反問說「難道不是嗎？」，隨後記者再問「覺得這會對中日關係有什麼衝擊？」他又未予回應，態度謹慎。

而當時現場另有2家日本媒體詢問。其中一家詢問他對中日關係有什麼「新看法」？他說，我們會根據情況變化做出自己的判斷。而另一家媒體詢問有沒有敞開對話的窗口？他則表示，對話要有實質內容跟意義。至於港媒詢問的相關議題，他也就不再回應了，僅表示「感謝」，隨後逕行走入會場。

東京 行政院長 中日關係

