影／大陸政協今通過政治決議 稱「堅定不移推進祖國統一大業」

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京即時報導
大陸政協主席王滬寧11日上午發表談話。（記者廖士鋒／攝影）
大陸十四屆政協四次會議11日上午閉幕，通過了四份報告與政治決議，當中提到，今年要鑄牢中華民族共同體意識，加強與黨外知識份子、新階層聯繫、堅定不移推進祖國統一大業。

依據大陸政協主席王滬寧現場發言，應到委員有2125人、實到2059人。隨後政協委員一次表決政協第十四屆全國委員會第四次會議關於常務委員會工作報告的決議（草案）、政協第十四屆全國委員會第四次會議關於政協十四屆三次會議以來提案工作情況報告的決議（草案）、政協第十四屆全國委員會提案委員會關於政協十四屆四次會議提案審查情況的報告（草案）、政協第十四屆全國委員會第四次會議政治決議（草案），上述草案都獲得通過。

其中，「政治決議」指出，會議認為2025年是中國式現代化進程中具有重要意義的一年，「以習近平同志為核心的中共中央」團結帶領全黨全國各族人民迎難而上，奮力拼搏，順利完成經濟社會發展主要目標任務。「我國經濟頂壓前行，向新向優發展，科技創新成果豐碩，新式生產力穩步成長，改革開放邁出新步伐，民生保障更加有力，社會大局保持穩定，黨風政風持續向好。中國特色大國外交破浪前行，十四五圓滿收官，我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新臺階，中國式現代化邁出新的堅實步伐」。

決議還提到「隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，極大振奮民族精神，激發愛國熱情，凝聚奮鬥力量」。

決議隨後指出，2026年是中國共產黨成立105周年，是十五五開局之年。人民政協要緊緊圍繞十五五規劃實施建言獻策，要堅持大團結大聯合，充分發揮作為最廣泛的愛國統一戰線組織的政治作用，多做宣傳政策，解疑釋惑、穩定預期、堅定信心的工作，「唱響改革發展主旋律」。要堅持好發展好、完善好中國新型政黨制度，「鑄牢中華民族共同體意識，堅持我國宗教中國化的方向，加強同黨外知識份子、非公有制經濟人士，新的社會階層人士溝通聯絡，堅定不移貫徹一國兩制，港人治港、澳人治澳，高度自治方針，堅定不移推進祖國統一大業，更好凝聚僑心、僑力、僑智，積極開展對外友好交往」。

根據表決結果，贊成政治決議有2057票、反對1票，另有1人未按表決器。

隨後王滬寧發表談話稱，2026年是十五五開局之年，「中國共產黨正領導億萬人民滿懷信心行進在中國式現代化新征程上」，他指出，「黨和國家中心任務推進到哪裡，人民政協就要把智慧和力量匯聚到哪裡。要把服務和助力『十五五』規劃實施作為履職主線，貫穿政治協商、民主監督、參政議政各項工作之中。聚焦經濟社會發展中的重大問題深化前瞻性研究和戰略性思考，提出有價值、有分量的意見和建議，努力做到察形勢之變、識問題之要、謀管用之策。」

大陸政協主席會議11日閉幕，在軍樂隊現場演奏下，大家起身唱義勇軍進行曲。（記者廖士鋒／攝影）
影響伊朗戰事？港媒：美軍依賴大陸稀土 北京在川普訪陸前握談判籌碼

據港媒《南華早報》10日獨家報導，美國對伊朗的軍事行動，可能為北京在稀土供應問題上提供新的談判籌碼，而距離美國總統川普預計訪華僅剩約3周。

陸政協委員許可慰：2025年有近490萬台灣民眾赴陸

大陸全國政協委員許可慰11日在大陸全國政協十四屆四次會議「委員通道」上表述兩岸青年交流狀況，他稱去年有近490萬人次台灣民眾赴陸，他說，在赴陸發展的台青身上，看到、感受到「愛拼才會贏」，「在大陸，愛拼真的能贏！」

怎麼看卓榮泰赴日？大陸駐日大使吳江浩首度回應

行政院長卓榮泰日前快閃前往日本東京看球賽，創1972年中日斷交以來首次，引起外交震撼，大陸方面的表態也深受關注。除大陸外交部、國台辦已經有所回應外，大陸駐日大使吳江浩也在多日沉寂與低調後，於11日首度在媒體面前表態，對大陸外交部的「偷偷摸摸、鬼鬼祟祟」說法，回應本報說「難道不是嗎？」

春哥侃陸／美伊戰牽動北京抉擇 中美戰略博弈藏何盤算

中國第十四屆全國人大四次會議行將收鑼，有關經濟政策、發展規畫等看似大局已定、重要懸念都在會外，其中議論紛紛的兩大話題，一是圍繞美以伊之戰，中國因何不援伊抗美；二是美國總統川普說要訪北京，究竟能否成行。 這兩個話題，國際上關注，中國內部也爭論激烈，特別是對待伊朗危機，似乎分成兩派，誰的言論最打動中共決策層？而川普訪北京、背後是中美之間沒有硝煙的戰略博弈升級，雙方打出的牌集中在哪三大領域？聯合報香港資深特派員李春帶來第一手觀察與解析。

陸辦孫中山160年誕辰 傳達反獨促統

國父孫中山先生誕生於西元一八六六年十一月十二日，今年大陸將隆重舉行孫中山誕辰一百六十周年紀念大會，而孫氏家族後人孫偉勇接受本報專訪時表示，期待參加這次紀念活動，並認為這是（大陸）可傳達「反對台獨，全力推進祖國統一」的契機。

