影響伊朗戰事？港媒：美軍依賴大陸稀土 北京在川普訪陸前握談判籌碼

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
美國對伊朗的軍事行動，可能為北京在稀土供應問題上提供新的談判籌碼。（路透）

據港媒《南華早報》10日獨家報導，美國對伊朗的軍事行動，可能為北京在稀土供應問題上提供新的談判籌碼，而距離美國總統川普預計訪華僅剩約3周。

消息人士與分析人士指出，美國先進武器系統高度依賴中國稀土礦物，意味中國在某種程度上可能影響美國對伊朗軍事打擊的持續時間。

消息人士向《南華早報》表示，華盛頓目前僅約有2個月的稀土庫存。當川普與中國國家主席習近平會面時，相關供應情況可能成為談判的重要因素。他們並補充，北京似乎不像華盛頓急於達成協議。

川普上周表示，他將以「強硬且堅定的決心」推進對伊朗的軍事行動，並預測美國自2月28日開始的攻擊可能持續4至5周。不過他9日又稱，美軍在伊朗的主要目標幾乎已達成，危機可能「很快」結束。

雪梨科技大學澳中關係研究所副教授張越（Marina Yue Zhang）接受《南華早報》訪問時表示，美國對中國稀土的依賴，將使北京「在潛在衝突的持續時間與成本方面，擁有顯著的間接槓桿」。

美國地質調查局（USGS）本月發布的報告顯示，2021年至2024年，美國進口稀土元素中約71%來自中國。在此期間，中國也是美國關鍵重稀土元素的唯一供應來源，目前尚無可立即替代的來源。

張越分析，如果中國進一步收緊稀土出口管制，美國可能在關鍵武器部件上面臨「嚴重短缺」，其戰略儲備最多只能滿足「短期作戰需求」。

2月28日，美國與以色列對伊朗發動襲擊。川普最初預計軍事行動可能持續4至5周，但他3月9日又稱，對伊朗的行動「很快」會結束，但「不會」在本周結束。同日晚間川普再度表示，如果伊朗採取任何阻斷荷莫茲海峽石油運輸的行動，美國將對其施以「比以往猛烈20倍的打擊」。

美媒上周曾報導，美軍高階將領曾提醒川普，如果美國對伊朗發起大規模且長期攻擊，彈藥儲備將成為潛在風險之一。《華盛頓郵報》援引匿名美國官員稱，在對伊朗發動攻擊的最初2天內，五角大廈已消耗價值約56億美元的彈藥，引發外界對美軍先進武器庫存消耗速度的擔憂。

資料顯示，中國控制全球60%的稀土開採與90%的精煉產量，同時也是全球最大的重稀土永磁體供應國，占全球產量94%。

面對中國在關鍵礦產領域的優勢，美國近期動作頻頻，試圖透過巨額投資、建立戰略儲備與重塑供應鏈來減少對華依賴。上月，川普政府推出名為「金庫計畫」（Project Vault）的關鍵礦產戰略儲備專案，計畫投入120億美元建立礦產戰略儲備。

總部位於北京的研究機構Trivium China副總監庫姆斯（Cory Combs）表示，美國可能需要數年時間才能建立足夠稀土儲備，到了那時，中國可能已不再需要依賴出口管制作為籌碼。

去年4月，作為對川普關稅措施的反制，中國對包括鋱、鏑在內的7種中重稀土實施出口管制；10月，中國又將管制範圍擴大至另外5種稀土元素，之後中美達成暫時「貿易休戰」，中方11月將10月公布的管制措施暫停1年，但4月實施的出口許可制度仍然有效。

《南華早報》指出，白宮此前透露，川普計畫於3月31日至4月2日訪問中國，稀土問題很可能成為此行的重要議題之一。不過中國方面尚未正式證實該行程。若成行，這將是自2017年以來美國總統首次訪陸。在此之前，中美據報將於本周在巴黎舉行新一輪高級別貿易談判，議題包括關稅、投資與稀土等。

復旦大學美國研究中心副主任趙明昊表示，美方可能尋求中方提供更多保證，以確保美國企業獲得穩定稀土供應，而中國則可能藉此要求美國在關稅與出口管制等議題作出「必要讓步」。

對於川普表示將於本月稍晚訪陸，大陸外交部發言人毛寧2日回應彭博記者提問回應，「中美就兩國元首互動保持著溝通。關於你提到的具體問題，我目前沒有可以提供的信息。」

