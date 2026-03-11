陸辦孫中山160年誕辰 傳達反獨促統

國父孫中山先生誕生於西元一八六六年十一月十二日，今年大陸將隆重舉行孫中山誕辰一百六十周年紀念大會，而孫氏家族後人孫偉勇接受本報專訪時表示，期待參加這次紀念活動，並認為這是（大陸）可傳達「反對台獨，全力推進祖國統一」的契機。

大陸政協主席王滬寧四日在工作報告中提到今年「要辦好紀念孫中山先生誕辰一百六十周年活動」。十年前的紀念大會，中共總書記習近平出席發表談話。

孫偉勇是孫中山之兄孫眉的玄孫，現任港區人大代表、香港普霖發展公司總裁。昨日在駐地北京飯店接受本報訪問時指出，孫中山先生為了民族獨立、社會進步和人民幸福所作的貢獻是不朽的。

他說，中山先生一生都提倡中國要統一，曾說過「統一便享福，不統一便要受害」。而「中山裝」的設計理念不同於西裝後面有一條縫（兩張布縫合），中山裝背後沒有縫，原因是「國家不應該有分裂」。

十年前曾出席陸方上一次紀念大會的孫偉勇說，今年預計孫家後人、海外僑領都會受邀參加，「我非常期待參加這一次紀念活動」，因為這是非常好的契機，聚集了這麼多愛國人士，可以傳達「反對台獨、全力推進祖國統一」的訊息。此外，預計屆時海外地區如美加、歐洲等也會有不少紀念活動，他還透露自己近期亦向香港特首李家超當面建議舉辦紀念活動，「因為這是十年一遇」。

對於我方政府未有紀念國父一百六十歲誕辰的舉措，他評論道，中國人最講究尊敬長輩、傳承他們的精神，若連這種最基本的道德倫理與精神都沒有，怎樣去領導社會、為人民福祉著想？一切都是空談。就兩岸三地交流，他坦言人文的交往不應斷開，尤其官方已缺乏交往的情況下，民間交往應增多。