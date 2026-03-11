聽新聞
陸辦孫中山160年誕辰 傳達反獨促統

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
今年大陸將舉行孫中山誕辰一百六十周年紀念大會，孫氏家族後人孫偉勇受訪表示，這是大陸傳達「反對台獨、推進統一」的契機。 記者廖士鋒／攝影
國父孫中山先生誕生於西元一八六六年十一月十二日，今年大陸將隆重舉行孫中山誕辰一百六十周年紀念大會，而孫氏家族後人孫偉勇接受本報專訪時表示，期待參加這次紀念活動，並認為這是（大陸）可傳達「反對台獨，全力推進祖國統一」的契機。

大陸政協主席王滬寧四日在工作報告中提到今年「要辦好紀念孫中山先生誕辰一百六十周年活動」。十年前的紀念大會，中共總書記習近平出席發表談話。

孫偉勇是孫中山之兄孫眉的玄孫，現任港區人大代表、香港普霖發展公司總裁。昨日在駐地北京飯店接受本報訪問時指出，孫中山先生為了民族獨立、社會進步和人民幸福所作的貢獻是不朽的。

他說，中山先生一生都提倡中國要統一，曾說過「統一便享福，不統一便要受害」。而「中山裝」的設計理念不同於西裝後面有一條縫（兩張布縫合），中山裝背後沒有縫，原因是「國家不應該有分裂」。

十年前曾出席陸方上一次紀念大會的孫偉勇說，今年預計孫家後人、海外僑領都會受邀參加，「我非常期待參加這一次紀念活動」，因為這是非常好的契機，聚集了這麼多愛國人士，可以傳達「反對台獨、全力推進祖國統一」的訊息。此外，預計屆時海外地區如美加、歐洲等也會有不少紀念活動，他還透露自己近期亦向香港特首李家超當面建議舉辦紀念活動，「因為這是十年一遇」。

對於我方政府未有紀念國父一百六十歲誕辰的舉措，他評論道，中國人最講究尊敬長輩、傳承他們的精神，若連這種最基本的道德倫理與精神都沒有，怎樣去領導社會、為人民福祉著想？一切都是空談。就兩岸三地交流，他坦言人文的交往不應斷開，尤其官方已缺乏交往的情況下，民間交往應增多。

李家超 王滬寧 大陸

中共對台「硬的硬、軟的更軟」 學者：台海風險在避免誤判與失控

大陸「兩會」（人大、政協）正在北京舉行，政大國關中心諮詢委員唐開太指出，北京在涉台政策上延續「硬的更硬、軟的更軟」原則，同時是否挖台灣邦交國、增加繞台軍事演習仍待觀察；淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南則提醒，中共擴大「台獨」定義，文化、體育等領域也可能成為壓力工具，台海風險更多在誤判與失控，而不在誰想開戰。

陸辦孫中山160年誕辰 傳達反獨促統

國父孫中山先生誕生於西元一八六六年十一月十二日，今年大陸將隆重舉行孫中山誕辰一百六十周年紀念大會，而孫氏家族後人孫偉勇接受本報專訪時表示，期待參加這次紀念活動，並認為這是（大陸）可傳達「反對台獨，全力推進祖國統一」的契機。

西藏抗暴67周年 自由廣場燭光晚會被擲鞭炮…無礙活動進行

圖伯特（西藏）抗暴日67週年燭光晚會今晚在台北自由廣場舉行，主題為「守護轉世自由，反對跨國鎮壓」，多名立委與國家人權委員...

學者：北京對外政策趨保守溫和 積蓄對美鬥爭能量

在美國出兵委內瑞拉逮捕馬杜洛總統、美國跟以色列合作轟炸伊朗的背景下，大陸國務院總理李強政府工作報告涉外部分提到，大陸要「堅持走和平發展道路，堅決反對霸權主義和強權政治，維護國際公平正義」。學者指出，這顯示中共近期對外政策趨於保守、溫和，凸顯大陸目前需要一個和平穩定的外部環境，以積蓄對美鬥爭的能量，並平穩過渡到中共二十一大。

習近平力推軍隊反腐 共軍：將推動軍費管理改革全鏈條管控

在中共總書記習近平大力推動軍隊反腐下，中國國防部發言人張曉剛今天表示，中共解放軍將推進「軍事預算管理改革」，搞好軍費供需...

川習會前 美中代表針對吩坦尼問題互摃

儘管美國總統川普將於3月底訪中，去年11月並把對中國加徵的吩坦尼關稅從20%降為10%，路透社今天報導，美國和中國代表9...

