只訪北京…川普月底訪中 安全考量簡行

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
美國總統川普（左）本月將訪問中國。但外界預期川習會恐難有突破。路透 季晶晶
美國總統川普（左）本月將訪問中國。但外界預期川習會恐難有突破。路透 季晶晶

香港南華早報獨家報導，知情人士透露，美國總統川普本月底訪問中國大陸期間，因行程緊湊與安全考量，只會在北京停留。此外，美國政府派出的先遣小組已於三月初抵達北京，川習會的籌備工作目前已進入「最後階段」。

據報導，中方最初曾考慮安排川普訪問多個城市，行程可能從北京開始，再前往上海，形式類似英國首相施凱爾與加拿大總理卡尼近期到訪的安排。不過一名消息人士表示，「很可惜，他的行程非常緊湊，沒有時間再去第二座城市」。

相關消息人士並稱，美國和以色列對伊朗的襲擊，對川習會的籌備工作影響「非常有限」，雙方都清楚中美關係是「當今世界上最重要的雙邊關係」，「兩國領導人都渴望會面」。

另一位消息人士證實，川普在大陸期間只會訪問北京，並指美方籌備小組已經抵達北京。該人士稱，考量增加第二個目的地的安全保障難題，雙方一致同意川普此次訪問僅限於北京，並提到川普有機會在十一月亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會期間前往深圳，「所以何必著急呢？」

該人士還說，鑑於中東局勢，此次訪問的安全安排必須極其謹慎，美方的先遣小組已針對川普預計在北京訪問的所有地點進行了評估，並制定了詳細的安保計畫，會晤細節無可挑剔。 

白宮方面日前表示，川普將於三月卅一日至四月二日訪問中國大陸，這將是自二○一七年以來美國總統首次訪大陸。北京雖然尚未正式宣布，但已多次強調元首外交對兩國關係不可替代，大陸外長王毅則指中美高層交往的議程已上桌。

陸委會副主委沈有忠昨日在淡江大學兩岸關係研究中心座談會受訪表示，川習會對於兩岸「當然存在一定程度的風險，但也不排除是一個讓兩岸議題得到風險控管的機會」。政府全力掌握資訊，並盡量跟美國溝通，「若在兩岸問題上做出傷害台灣的動作，恐怕也等於傷害美國自身利益」。

外界關注近期共機擾台次數驟減，沈有忠指出，這恐怕不是單一因素導致。他提到，川習會舉行在即，中共是不是因此降低對台軍事壓力，向美國釋放「已經（在兩岸問題上）很努力用和平方式 ，所以（美國）不需要再賣給台灣武器」，這種可能的操作，政府會審慎評估。

中美關係 川普 北京

