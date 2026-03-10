聽新聞
西藏抗暴67周年 自由廣場燭光晚會被擲鞭炮…無礙活動進行

中央社／ 台北10日電
今年是310西藏抗暴日67週年，在台藏人福利協會、西藏青年會台灣分會等團體10日晚間在自由廣場舉辦燭光晚會。活動開始前民眾為西藏抗暴犧牲者進行默哀。中央社
圖伯特（西藏）抗暴日67週年燭光晚會今晚在台北自由廣場舉行，主題為「守護轉世自由，反對跨國鎮壓」，多名立委與國家人權委員會委員出席。儘管途中出現有人丟擲鞭炮的小騷動，但活動仍順利完成。

今年是310西藏抗暴日67週年，在台藏人福利協會、西藏青年會台灣分會等團體今晚在自由廣場舉辦燭光晚會。與會的達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參，代讀藏人行政中央於圖伯特自由抗暴67週年紀念集會上的講話。

講話指出，中共在圖伯特的6項破壞政策，包括將超過100萬藏人兒童送入寄宿學校，強制同化；大規模強迫圖伯特農牧民搬遷與勞動轉移；宗教壓制；削弱民族自治；環境與資源掠奪；可能構成種族滅絕。並且強調「圖伯特（西藏）自古以來就不是中國的一部分，而是一個被中國共產政權非法占領的國家」。

國家人權委員會副主委紀惠容、委員田秋堇、委員王幼玲亦出席今晚活動。紀惠容表示，中國強迫藏人學習漢人的文化跟語言，甚至改名換姓，變成漢化的名字。並指出，正是因為中國了解藏傳佛教是藏人的文化中心，才刻意介入轉世制度，侵害藏人的宗教自由，甚至透過全球性的威嚇與輿論的操作進行跨國鎮壓，這在台灣也是屢見不鮮。

台灣國會西藏連線會長、民進黨立委吳沛憶；台灣國會西藏連線成員民眾黨立委陳昭姿、民進黨立委沈伯洋也出席活動並發表演講。吳沛憶並分享日前率團至印度向達賴喇嘛尊者祝壽的故事，以及藏人對台灣處境的擔憂。

沈伯洋表示，中國這陣子對他百般的恐嚇「根本就是在末端而已」，「在我之前有香港，香港之前有維吾爾，維吾爾之前有圖伯」。大家都在歷史的洪流中，不斷被獨裁政權所追逐，希望支持人權的聲音能夠一直傳遞下去。

活動進行時，突然有1名年輕男子在現場丟擲鞭炮，隨即遭警方制止，並被帶回警局調查。至於現場民眾情緒尚稱鎮定，活動繼續舉行。

主辦單位表示，7日在台北舉行圖伯特抗暴日67週年大遊行時，也有類似情況發生，且過去相關活動也經常遇到類似騷擾，並強調「反對跨國鎮壓不是一個口號，它是真實發生的」。

出席活動的台北市議員苗博雅表示，中國對台灣社會的滲透可能是越來越嚴重，呼籲查清行為人背後動機，以及是否受人指使。

今年是310西藏抗暴日67週年，在台藏人福利協會、西藏青年會台灣分會等團體10日晚間在自由廣場舉辦燭光晚會。達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參代讀藏人行政中央於圖伯特自由抗暴67週年紀念集會上的講話。中央社
