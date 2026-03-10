西藏抗暴67周年 自由廣場燭光晚會被擲鞭炮…無礙活動進行

圖伯特（西藏）抗暴日67週年燭光晚會今晚在台北自由廣場舉行，主題為「守護轉世自由，反對跨國鎮壓」，多名立委與國家人權委員會委員出席。儘管途中出現有人丟擲鞭炮的小騷動，但活動仍順利完成。

今年是310西藏抗暴日67週年，在台藏人福利協會、西藏青年會台灣分會等團體今晚在自由廣場舉辦燭光晚會。與會的達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參，代讀藏人行政中央於圖伯特自由抗暴67週年紀念集會上的講話。

講話指出，中共在圖伯特的6項破壞政策，包括將超過100萬藏人兒童送入寄宿學校，強制同化；大規模強迫圖伯特農牧民搬遷與勞動轉移；宗教壓制；削弱民族自治；環境與資源掠奪；可能構成種族滅絕。並且強調「圖伯特（西藏）自古以來就不是中國的一部分，而是一個被中國共產政權非法占領的國家」。

國家人權委員會副主委紀惠容、委員田秋堇、委員王幼玲亦出席今晚活動。紀惠容表示，中國強迫藏人學習漢人的文化跟語言，甚至改名換姓，變成漢化的名字。並指出，正是因為中國了解藏傳佛教是藏人的文化中心，才刻意介入轉世制度，侵害藏人的宗教自由，甚至透過全球性的威嚇與輿論的操作進行跨國鎮壓，這在台灣也是屢見不鮮。

台灣國會西藏連線會長、民進黨立委吳沛憶；台灣國會西藏連線成員民眾黨立委陳昭姿、民進黨立委沈伯洋也出席活動並發表演講。吳沛憶並分享日前率團至印度向達賴喇嘛尊者祝壽的故事，以及藏人對台灣處境的擔憂。

沈伯洋表示，中國這陣子對他百般的恐嚇「根本就是在末端而已」，「在我之前有香港，香港之前有維吾爾，維吾爾之前有圖伯」。大家都在歷史的洪流中，不斷被獨裁政權所追逐，希望支持人權的聲音能夠一直傳遞下去。

活動進行時，突然有1名年輕男子在現場丟擲鞭炮，隨即遭警方制止，並被帶回警局調查。至於現場民眾情緒尚稱鎮定，活動繼續舉行。

主辦單位表示，7日在台北舉行圖伯特抗暴日67週年大遊行時，也有類似情況發生，且過去相關活動也經常遇到類似騷擾，並強調「反對跨國鎮壓不是一個口號，它是真實發生的」。

出席活動的台北市議員苗博雅表示，中國對台灣社會的滲透可能是越來越嚴重，呼籲查清行為人背後動機，以及是否受人指使。