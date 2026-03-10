學者：北京對外政策趨保守溫和 積蓄對美鬥爭能量

在美國出兵委內瑞拉逮捕馬杜洛總統、美國跟以色列合作轟炸伊朗的背景下，大陸國務院總理李強政府工作報告涉外部分提到，大陸要「堅持走和平發展道路，堅決反對霸權主義和強權政治，維護國際公平正義」。學者指出，這顯示中共近期對外政策趨於保守、溫和，凸顯大陸目前需要一個和平穩定的外部環境，以積蓄對美鬥爭的能量，並平穩過渡到中共二十一大。

淡江大學兩岸關係研究中心10日下午舉辦「中共兩會後對外情勢及區域安全前瞻」座談會。政大國關中心諮詢委員唐開太在會上指出，在委內瑞拉、伊朗事件後，大陸在政府工作報告沒有直接罵美國，而是用一些很隱晦的語言來帶過。從此觀察，大陸自覺目前面對「外險內憂」，即外部環境有些危險，內部有些隱憂存在的情況下，需要的是一個和平穩定的外部環境，以積蓄對美鬥爭的能量，並平穩過渡到中共二十一大，因此近期大陸的對外政策趨於保守、溫和，唯一的例外是對日本。

淡江大學兩岸研究中心主任張五岳認為，大陸把今年當成是「外交大年」，原因包含，近期習近平出訪時間減少，但今年以來，有非常多的國家領袖到訪大陸，包含加拿大、愛爾蘭、英國等，最少6年、最多15年都沒有去過大陸。其次，包含APEC會議今年11月將在深圳召開，以及將舉辦第二屆中國阿拉伯峰會。大陸對於大國外交、周邊外交都會區分得很清楚，日本問題應該是大陸關注的重點之一。

文化大學政治學系兼任助理教授蕭督圜觀察，大陸的對外戰略並沒有因為經濟壓力而收縮，反而更積極的把內部治理跟外部秩序做更多的連接。所以從大陸外長王毅記者會談話提到「後西方秩序」，這是習近平提到「人類命運共同體」的再深化，也是應對美國單邊主義的發展，大陸若有機會也希望重新定義國際秩序。

就區域安全上，蕭督圜在書面報告中提到，短期情勢高壓可控，但中期恐怕對抗將會加深。他指出，中共已把科技自主、軍事現代化、國家安全體系、海洋強國與海外利益保護整合成一套完整的戰略工程，未來大陸在印太地區的行動，會更同時具有經濟、外交、安全與海權擴張的複合性，而美國及其盟友，也勢必以更多制度化安全合作來回應。如此一來，區域互動將更容易陷入安全困境。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南指出，兩會的一個關鍵訊號是，大陸正試圖重新定義國際秩序。北京反覆提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，意在向世界傳遞，西方主導的國際秩序正在衰落、全球南方將成為新的歷史主角、大陸可以提供另一種發展模式。而大陸正透過一帶一路與南南合作，建立一個新的政治與經濟網絡。

淡江大學兩岸關係研究中心10日下午舉辦「中共兩會後對外情勢及區域安全前瞻」座談會，文化大學政治學系兼任助理教授蕭督圜（左起）、淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南出席與談。記者陳宥菘／攝影