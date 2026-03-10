習近平力推軍隊反腐 共軍：將推動軍費管理改革全鏈條管控

在中共總書記習近平大力推動軍隊反腐下，中國國防部發言人張曉剛今天表示，中共解放軍將推進「軍事預算管理改革」，搞好軍費供需動態平衡，強化軍費使用「全鏈條管控」和「績效評估」，把每一分錢都用在刀刃上。

張曉剛並對今年的中國軍費說，2026年全國一般公共預算的國防支出為人民幣1.94兆元，較2025年執行數成長6.9%。其中由中央本級支出1.91兆元，比2025年執行數成長7%。

今年中國全國「兩會」期間，張曉剛也擔任全國人大會議解放軍和武警部隊代表團發言人。央視新聞報導，他在接受媒體採訪說明今年中國國防支出安排時，作上述表示。

張曉剛宣稱，中國政府堅持國防建設和經濟建設「協調發展方針」，合理確定國防支出規模。近年來，為「維護國家主權、安全、發展利益」，適應「中國特色軍事變革的需要」，中國政府在推動經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出「合理穩定增長」，促進國防實力和經濟實力同步提升。

他聲稱，鞏固國防和強大軍隊是「中國式現代化的戰略支撐」。綜合考慮「國家安全和發展全局需要」，保障國防和軍隊現代化進程與國家現代化進程相適應，全面提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力，如期實現「建軍一百年奮鬥目標」，因此編列上述預算。

張曉剛說，中國增加的國防支出主要用於4個方面。一是按照國防和軍隊現代化「新三步走」戰略，推進機械化資訊化智慧化融合發展，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力；二是優化聯合作戰體系，推進「新域新質作戰力量」規模化、實戰化、體系化發展，升級改造傳統作戰力量，加強先進戰鬥力建設。

三是加緊先進武器裝備發展和國防科技創新，加快建設現代化後勤；四是持續深化政治整訓，紮實推進實戰化軍事訓練，優化軍事人力資源政策制度，提高軍隊院校辦學育人水準，打造高素質專業化新型軍事人才方陣。