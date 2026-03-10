中共對台「硬的硬、軟的更軟」 學者：台海風險在避免誤判與失控

大陸「兩會」（人大、政協）正在北京舉行，政大國關中心諮詢委員唐開太指出，北京在涉台政策上延續「硬的更硬、軟的更軟」原則，同時是否挖台灣邦交國、增加繞台軍事演習仍待觀察；淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南則提醒，中共擴大「台獨」定義，文化、體育等領域也可能成為壓力工具，台海風險更多在誤判與失控，而不在誰想開戰。

淡江大學兩岸關係研究中心10日下午舉辦「中共兩會後對外情勢及區域安全前瞻」座談會。唐開太指出，觀察中共政策需先看經濟社會等下層建築，再分析黨政上層建築因應，最後研判對軍事、外交及對台政策影響。他認為，「兩會」雖是觀察中共黨政決策的平台，但隨習近平大權獨攬，兩會議程更多是中共的大拜拜，且議程與文書多屬預先安排，研析價值下降。然而，透過文本與內外情勢觀察，仍可抓取政策端倪。

唐開太指，李強再政府工作報告中強調經濟韌性、創新驅動與高質量發展，同時落實「十五五規劃綱要」與共同富裕。其中，在涉台部分則明確提出要「深入貫徹新時代黨解決台灣問題總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸和平發展，深化交流合作，增進台灣同胞福祉」。

唐開太指出，中共對台政策將呈現「硬的更硬、軟的更軟」。同時，唐開太在座談會的書面文字中寫道，在當前背景下，中共對台政策回到「穩定壓倒一切」主軸，以及「和平發展」、「交流合作」字眼下，在過去幾年的情硬正策之後，要如何在兩岸方面取得下台階，甚至要能獲得台灣民眾的認同乃至政府的合作，恐怕不是一件容易的事。

另，他提醒，需關注未來中共是否會挖台灣邦交國，以及繞台軍事演習是否增加。今年台灣選舉期間，中共或透過各種方式施加影響，包括宣傳、經濟與外交手段，但影響程度與效果仍具變數，台灣社會需評估風險並提前做好準備。短期對台策略上，目標仍以穩定為核心，但中長期可能透過法律、經濟及邦交操作等多元方式施壓，值得持續觀察。

洪耀南則指，北京透過法律與軍事形成雙重壓力，大陸2005年通過《反分裂國家法》，對動武情境有較明確界定，但如今對「台獨」的定義逐漸擴大至文化、體育等領域，使紅線多元化。台海風險不在誰想開戰，而在避免誤判與失控；同時，中共認為世界正處於「東升西降」與「百年未有之大變局」，認為自身力量正在上升、信心也在增加，但同時制度也出現僵化情況，短期對外政策或趨保守，但長期仍透過法律、經濟及邦交手段施壓。

唐開太稱，總體看對此次兩會的觀察是中共外險內憂並存，習近平需維持內外穩定、積蓄在「川習會」時手上有較佳的籌碼。另方面，中共的內部隱憂也尚未稱完全平，習定當致力於平穩過渡至21大，以鞏固領導核心。

圖為政大國關中心諮詢委員唐開太。記者謝守真／攝影